Lasciano la figlia di 5 mesi in auto sotto il sole per fare shopping, genitori denunciati

Dopo le tante notizie di bambini che sono morti dopo essere stati dimenticati dai genitori all’interno di auto chiuse sotto il sole cocente, lo stato è intervenuto per obbligare chiunque porti un bambino in auto con il seggiolino ad avere un dispositivo anti abbandono che segnali la presenza del piccolo in auto. Questa accortezza però non ha alcun effetto nel caso in cui siano i genitori a lasciare volutamente i bambini chiusi in macchina, come successo qualche giorno fa in Toscana.

Il fatto è avvenuto nei pressi di un centro commerciale in provincia di Lucca, dove la coppia voleva recarsi a fare un po’ di shopping. I due coniugi hanno portato in auto con loro la figlia di appena 5 mesi, ma anziché farla scendere dalla macchina e portare anche lei a fare acquisti, hanno deciso di lasciarla chiusa nel mezzo.

È così che la bambina è rimasta da sola in auto sotto al sole per oltre un’ora, mentre i genitori sono andati a fare shopping all’interno del centro commerciale. La vicenda non si è trasformata in tragedia solo grazie all’intervento di un passante, che si è reso conto della presenza della piccola in auto ed ha chiamato le autorità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano, che hanno liberato la bambina dall’abitacolo dell’auto ed hanno prestato i primi soccorsi, chiamando gli operatori del 118. La piccola, estremamente provata dalle elevate temperature raggiunte dentro il mezzo, è stata trasportata da un’ambulanza presso l’ospedale “San Luca” di Lucca, dove è stata visitata e dimessa con una prognosi di tre giorni.

Nel frattempo i militari sono riusciti a rintracciare all’interno del centro commerciale i genitori, un uomo di 32 anni ed una donna di 29 anni residenti a Lucca ma originari dello Sri Lanka. La coppia è stata denunciata per il reato di abbandono di minori aggravato.