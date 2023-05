L’ascensore rotto nella stazione di Montesilvano è stato riparato

La notizia della riparazione dell’ascensore non funzionante nella stazione di Montesilvano ha fatto molto piacere all’associazione “Carrozzine Determinate”, la quale si batte incessantemente per garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini con disabilità. Nonostante la soddisfazione, tuttavia, il presidente Claudio Ferrante si è dichiarato deluso nel constatare che ormai le situazioni di questo tipo si ripetono con una certa frequenza, sfiorando quasi l’assurdo.

Ferrante ha rilevato che la denuncia pubblica è l’unico modo per far arrivare i pezzi di ricambio, che fino a quel momento sembravano impossibili da reperire. Non è accettabile il fatto che le persone con disabilità debbano essere prese in braccio per salire e scendere dai binari. L’associazione “Carrozzine Determinate” continuerà sempre a vigilare e a lavorare duramente per far comprendere a tutti che l’accessibilità è un diritto imprescindibile.

RFI, secondo Ferrante, deve garantire il servizio e Munirsi di un sistema di monitoraggio, manutenzione costante e di interventi urgenti per le riparazioni degli ascensori. Non può continuare a prendere in giro i propri utenti con disabilità. Ferrante ha ribadito che i guasti agli ascensori vanno riparati immediatamente, poiché le persone con disabilità vivono, lavorano, viaggiano e studiano, e non possono far dipendere la loro vita dai capricci di una gestione noncurante dei loro diritti.

Ricordiamo che RFI aveva spiegato che il guasto dell’ascensore era arrivato a seguito dell’ondata di maltempo delle settimane scorse, aggiungendo che uno dei tre impianti degli ascensori in stazione è sempre stato funzionante. Tuttavia, per l’associazione, questo non può essere un alibi sufficiente per giustificare il mancato rispetto dei diritti delle persone con disabilità, che devono essere tutelati e garantiti sempre e comunque.

È stato questo episodio a far emergere l’esigenza di una maggiore sensibilizzazione e attenzione verso le problematiche della disabilità, affinché si possa garantire un vero e proprio accesso ai servizi e alle strutture della città, favorendo una maggiore integrazione della persona con disabilità nella società. La normativa vigente prevede lo sviluppo di programmi e l’installazione di attrezzature che favoriscono l’accessibilità dei luoghi pubblici, piani d’azione che, tuttavia, spesso si rivelano insufficienti.

È quindi importante porre l’attenzione sulla necessità di una maggiore cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le associazioni di volontariato e le comunità locali, affinché si possa assicurare una reale accessibilità ai luoghi pubblici e ai servizi a tutti gli individui, indipendentemente dalle eventuali limitazioni fisiche o mentali. Solo in questo modo potremo costruire un futuro di inclusione e di uguaglianza effettiva per tutte le persone con disabilità.