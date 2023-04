Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Credo che le persone che abbiano un parente gravemente disabile in casa non siano abbastanza seguite ed aiutate, sia a livello fisico che economico e psicologico. Quest'uomo era un medico ed aveva avuto accesso ad aiuto e risorse forse non disponibili a tutti, e nonostante questo, qualcosa in lui è crollato.