Una bambina di soli 7 mesi è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza al cervello dopo una caduta. L’intervento è stato eseguito presso l’ospedale de L’Aquila, nel reparto di neurochirurgia, al fine di rimuovere un ematoma extradurale acuto causato dal trauma. Successivamente, la piccola è stata trasferita al Gemelli di Roma per proseguire le cure.

L’intervento, guidato dal primario Alessandro Ricci e dalla sua collega Hambra Di Vitantonio, ha rappresentato una sfida particolare a causa dell’età della paziente e del fatto che il reparto in cui è stato eseguito è specializzato solo negli interventi su adulti. Nonostante esistesse un protocollo che prevedeva il trasferimento della bimba in ospedali altamente specializzati nella cura dei pazienti pediatrici, come il Gemelli di Roma, i neurochirurghi del San Salvatore hanno deciso di intervenire immediatamente a causa della gravità delle lesioni riportate.

Dopo l’operazione, durante la quale è stato rimosso l’ematoma e si sono evitate complicazioni immediate, la bambina è stata trasferita alla terapia intensiva pediatrica del Gemelli intorno alle 14 di ieri in condizioni discretamente stabili. L’elicottero del servizio 118 ha trasportato la piccola dalla provincia de L’Aquila alla Capitale, dove è stata accolta dallo staff medico del Gemelli.

L’intervento d’urgenza de L’Aquila si è dimostrato fondamentale per la tempestività ed efficacia con cui è stato eseguito, grazie a una squadra composta da diversi reparti tra cui neurochirurgia, pronto soccorso generale, pronto soccorso pediatrico, radiologia Dea, rianimazione, anestesia, blocco operatorio ed elisoccorso del San Salvatore.

Questo lavoro di squadra, eseguito con rapidità, ha permesso di affrontare un caso molto raro che si era verificato solo altre due volte molti anni fa, ovvero un’operazione di neurochirurgia su un neonato. Per l’ospedale de L’Aquila, questa situazione di emergenza ha rappresentato un “test” improvviso che ha dimostrato la forte collaborazione tra i vari reparti e servizi, nonché la capacità di coordinare le diverse attività.