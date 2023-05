L’appello della campionessa Sara Simeoni dopo il furto in casa: "Ridatemi l’oro di Mosca, non riesco a smettere di piangere"

Il valore sentimentale di un oggetto non può essere misurato in termini di materiale o denaro. E questa è una lezione amara che Sara Simeoni, una delle più grandi campionesse dell’atletica leggera italiana, ha dovuto imparare di recente. Sabato notte, mentre era fuori città per la presentazione del suo libro, la sua casa è stata invasa da ladri senza scrupoli.

Oltre ai gioielli e ad altri oggetti di valore, è stata portata via la sua preziosa medaglia d’oro di Mosca. Per chiunque, perdere oggetti di valore è un’esperienza spiacevole ma, per Sara, quella medaglia rappresenta molto di più. È il risultato di anni di sacrifici, di allenamenti estenuanti e di una determinazione incrollabile.

Il simbolo di un trionfo personale

La medaglia olimpica non è solo un pezzo di metallo prezioso, è un simbolo di trionfo personale, di conquista e di dedizione assoluta. È un ricordo tangibile di tutto il lavoro svolto e delle emozioni vissute durante quei Giochi speciali a Mosca. La disperazione di Sara è palpabile quando racconta l’apparizione disordinata che ha trovato una volta rientrata a casa. Oggetti sparsi ovunque, trofei e cimeli preziosi scomparsi.

Ma nulla è paragonabile al vuoto lasciato dalla medaglia d’oro. Le uniche due medaglie d’argento che erano lì sembrano pallide in confronto al loro compagno dorato, rimaste nascoste sotto il letto dai ladri. Ma per Sara, quelle due medaglie d’argento non possono mai sostituire l’oro, perché non rappresentano la stessa vittoria, lo stesso sacrificio e il medesimo impegno. La medaglia di Mosca rappresenta un capitolo importante nella storia di Sara Simeoni. È il frutto di una battaglia interiore, del superare le paure e delle decisioni difficili prese insieme al suo allenatore e marito Erminio Azzaro.

In quel momento, sul podio olimpico, il mondo sembrava appartenere solo a lei. Anche se l’Italia non era presente come nazione, Sara ha cantato l’inno nazionale sottovoce, portando avanti il suo spirito patriottico e la sua determinazione. L’oro di Mosca, per Sara, rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un tesoro di inestimabile valore affettivo. Non ha prezzo. Purtroppo, i ladri che hanno invaso la sua casa non capiscono il significato di quel pezzo di metallo per lei. Lo vedono solo come un oggetto da vendere, da nascondere in un cassetto, senza comprendere il suo valore simbolico.La notizia del furto ha suscitato indignazione e solidarietà in tutta Italia. Anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha promesso di fare tutto il possibile per cercare di ottenere un’altra medaglia d’oro per Sara.