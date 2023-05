Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - È fondamentale che ci sia una riflessione su come bilanciare l'amore dei genitori e il dovere di preservare la vita e la salute dei figli. La scienza e la medicina basata sull'evidenza sono strumenti preziosi per la cura e la guarigione delle malattie. Speriamo che episodi come questo ci spingano a promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza di seguire terapie e cure adeguate, garantendo un futuro più sano e promettente per tutti.