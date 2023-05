L’ambulanza arriva senza medico a bordo, giovane muore per un malore

Il decesso improvvisa di un uomo così giovane ha scosso profondamente la comunità di Corigliano Rossano e della provincia di Cosenza. L’uomo, bracciante agricolo, aveva ancora molta vita di fronte a sé e lascia due figli. La notizia del suo decesso ha fatto il giro dei social network e molti sono i commenti di cordoglio per la sua famiglia.

La disgrazia si è consumata in pochi minuti: la persona avrebbe allertato i soccorsi, ma purtroppo la prima ambulanza arrivata sul posto era senza medico a bordo e il personale intervenuto ha potuto eseguire solo un intervento limitato. La gravità della situazione ha imposto l’invio in tempi brevissimi di una seconda ambulanza dotata di medico, ma purtroppo era ormai troppo tardi.

Il decesso dell’uomo ha suscitato molte domande in merito alla qualità dei servizi di emergenza sanitaria nella provincia di Cosenza e alla necessità di dotare i mezzi di pronto intervento delle risorse necessarie per garantire un’assistenza adeguata e tempestiva a chi ne ha bisogno. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine per fare luce sulle circostanze che hanno portato al decessodell’uomo e sull’operato del personale sanitario che è intervenuto sul posto. Intanto, la comunità di Corigliano Rossano continua a piangere il decesso di un uomo che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi gli voleva bene.

Nel caso della Calabria, la questione sembra particolarmente urgente, considerato che la regione continua a essere tra le ultime in classifica per quanto riguarda la qualità dei servizi sanitari.

Adesso più che mai sarebbe opportuno mettere in atto politiche adeguate per migliorare la situazione, a beneficio dei cittadini, che hanno il diritto di ricevere assistenza sanitaria adeguata e di qualità, spesso essenziale per salvare vite umane.La disgrazia in Calabria deve fare da campanello d’allarme per l’intero Paese e deve spingere alla riflessione su come garantire un’assistenza sanitaria adeguata e tempestiva a tutti i cittadini, scongiurando epiloghi drammatici come quello accaduto in questa vicenda.