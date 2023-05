L’allarme per la sanità in Italia, occorrono 30.000 medici e 100.000 posti letto

Secondo Francesco Cognetti, coordinatore del Fossc, il diritto alla salute è in grave pericolo in Italia. Le cifre parlano chiaro, con una mancanza di 30mila medici e 70mila infermieri negli ospedali, e la chiusura di 125 nosocomi in 10 anni. Questo sta portando sempre più camici bianchi a decidere di emigrare all’estero per trovare migliori condizioni di lavoro e stipendi più alti.

La situazione è particolarmente critica nei Pronto Soccorso, dove mancano 4.200 medici. La carenza di personale sta anche causando la chiusura di posti letto nei nosocomi, con quasi 21.500 tagliati in un solo anno.Le società scientifiche italiane stanno chiedendo un intervento urgente da parte del governo per assumere nuovo personale sanitario negli ospedali, al fine di garantire migliori condizioni di lavoro e prevenire una crisi sanitaria.

Tuttavia, i tagli imposti in passato hanno ridotto le risorse a tal punto da rendere la situazione critica. Il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) prevede 1350 Case di Comunità, ma le società scientifiche avvertono che “non bastano a risolvere i problemi della sanità, se non si affrontano i nodi centrali della crisi profonda degli ospedali e delle risorse per il reclutamento del personale”.

L’Ocse si è dichiarata molto preoccupata per la situazione in Italia e ha previsto un investimento pari ad almeno l’1,4% in più rispetto al Pil 2021, che equivale ad un aumento annuo di 25 miliardi di euro. In questa situazione, distrarre personale dai nosocomi verso le strutture territoriali previste dal Pnrr, come le Case o gli Ospedali di Comunità, è impensabile secondo il Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari italiani. Serve un intervento mirato e tempestivo, al fine di evitare una crisi sanitaria che potrebbe causare danni irreparabili.

È possibile conseguire questo obiettivo solo attraverso una riforma profonda e attenta che prenda in considerazione la complessità del sistema sanitario nazionale, che esige politiche di sostegno adeguate e specifiche, al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure mediche a tutti i cittadini italiani. In questo contesto, diventa quindi indispensabile rafforzare il sistema sanitario nazionale, investendo in strutture e in tecnologie all’avanguardia e potenziando la formazione continua dei professionisti del settore. Solo in questo modo potremo essere in grado di garantire ai nostri cittadini servizi sanitari di elevata qualità.