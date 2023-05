L’Abruzzo in aiuto alle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, arrivano i ringraziamenti dalla popolazione emiliana

La situazione della zona di Cesena e Cervia, in Emilia-Romagna, è estremamente difficile a causa delle pesanti piogge che hanno colpito la regione. In questo contesto, la Colonna mobile della Regione Abruzzo ha svolto un ruolo cruciale nella gestione dell’emergenza. La Colonna mobile è stata inviata in Emilia-Romagna per sostenere le attività di sgombero delle masserizie e del fango dalle abitazioni colpite dalle inondazioni. Grazie alla professionalità e all’esperienza dei volontari della Colonna mobile, molti cittadini sono stati assistiti e supportati nella difficile fase di ripristino della propria abitazione.

La presenza della Colonna mobile in Emilia-Romagna testimonia la solidarietà tra le regioni e l’importanza della collaborazione tra enti e autorità locali nelle situazioni di emergenza. Grazie alla coordinazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Emilia-Romagna, è stato possibile gestire l’emergenza nel migliore dei modi e garantire il supporto necessario alle famiglie colpite dalle inondazioni. Inoltre, la partecipazione dei volontari alla Colonna mobile dimostra l’importanza del volontariato e della solidarietà nei momenti difficili.

Grazie alla loro disponibilità e al loro impegno, è stato possibile garantire il supporto necessario ai cittadini colpiti dall’emergenza in modo tempestivo ed efficace. La solidarietà tra le regioni e l’impegno dei volontari della Colonna mobile rappresentano un esempio di come la collaborazione e il volontariato siano fondamentali in situazioni di emergenza.

Nell’ambito delle operazioni di soccorso e sgombero delle aree colpite dal maltempo che ha flagellato l’Emilia-Romagna, la Colonna mobile della Regione Abruzzo si è fatta presente nella zona di Cesena e Cervia per prestare soccorso e supporto ai numerosi residenti rimasti vittime dell’inondazione. La tempesta a cui la regione italiana ha fatto i conti, ha provocato danni e disagi a molti residenti, costringendoli a lasciare le proprie case in cerca di riparo e sicurezza. In questo difficile contesto, la Colonna mobile della Protezione Civile della Regione Abruzzo ha effettuato una brillante operazione di supporto, prestando soccorso ai residenti evacuando i loro beni e rimuovendo il fango e le masserizie dalle case devastate dalle acque.

Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, hanno voluto esprimere la loro gratitudine nei confronti della Colonna mobile della Protezione Civile Regione Abruzzo per questo gesto di solidarietà e altruismo. Grazie alla presenza dei volontari abruzzesi e dei mezzi a loro disposizione, si è potuto affrontare con più forza e determinazione l’emergenza che ha colpito l’Emilia-Romagna, dando dunque finalmente un sollievo alle popolazioni coinvolte e colpite dall’evento calamitoso.