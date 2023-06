La vicenda di Casal Palocco, Alex Britti: "Mi hanno chiesto un selfie davanti ai peluche per il piccolo Manuel"

Alex Britti racconta un episodio che lo ha visto protagonista nella giornata di ieri nel quartiere di Roma dove abita, Casal Palocco, lo stesso dove lo scorso 14 giugno un incidente ha provocato la scomparsa del piccolo Manuel di 5 anni. Uno scontro in velocità tra la Smart della sua giovane mamma e il SUV Lamborghini noleggiato da 5 youtuber per portare a termine una sfida social.

Alex Britti racconta che dal giorno dell’incidente non è più riuscito a tornare su quella via. Lui percorreva quella via di solito per le esigenze. Ma nei giorni successivi all’incidente, il cantante aveva rallentato di fronte ai peluche per il piccolo Manuel in segno di rispetto. Ma proprio in quel momento, davanti ai tanti fiori posati sul posto, un uomo gli si era affiancato su uno scooterone e gli ha chiesto un selfie. Alex aveva rifiutato, rimanendo basito e sconcertato.

Alex Britti fa anche un piccolo excursus nella sua esperienza personale e ci racconta di come anche durante la sua giovinezza esistessero sfide tra i giovani. Nel suo caso, si trattava di gare di moto che si svolgevano sull’Olimpica ogni sabato sera. Rispetto all’epoca di Alex Britti, oggi queste sfide vengono trasmesse in diretta sui social media e diventano virali, raggiungendo un pubblico molto più ampio e potenzialmente pericoloso.

Questa storia ci fa riflettere sul modo in cui le “sfide dei social” stanno assumendo forme sempre più pericolose nella società moderna. La scomparsa del piccolo Manuel ha scosso profondamente la comunità di Casal Palocco e ha spinto molti a riflettere sulle conseguenze delle azioni sconsiderate e irresponsabili.

Le sfide sociali non sono un fenomeno nuovo, ma con l’avvento dei social media hanno assunto una dimensione diversa. Grazie alla viralità delle informazioni e alla possibilità di condividere in tempo reale le proprie imprese, queste sfide sono diventate più pericolose e spesso mettono a rischio la vita stessa delle persone coinvolte.