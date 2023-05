Cari lettori, oggi vogliamo affrontare un argomento difficile ma importante, che ci ricorda quanto sia fondamentale porre attenzione alla tutela dei più vulnerabili. Stiamo parlando del caso di Alessia Pifferi, accusata di omicidio aggravato della sua piccola figlia Diana, di quasi un anno e mezzo.

Gli ultimi accertamenti medici svolti nel carcere di San Vittore hanno rivelato che Alessia Pifferi presenta un “gravissimo ritardo mentale” con un quoziente intellettivo pari a quello di una bambina di 7 anni. Il suo avvocato, Alessia Pontenani, ha affermato che “hanno messo una bambina in mano a una bambina“, sollevando interrogativi sulle responsabilità e sulle condizioni mentali della donna.

La Corte d’Assise di Milano si è riservata di disporre una perizia sulle condizioni psichiche di Alessia all’epoca dei fatti, al termine dell’istruttoria dibattimentale. Durante l’interrogatorio, Alessia è apparsa “sempre lucida, capace di descrivere nel dettaglio da quando ha scoperto di essere incinta alla mattina del ritrovamento”. Tuttavia, il suo legale sostiene che non ci sono mai stati deficit di carattere psicologico nella vita di Alessia.

Come parte civile, si è sollevato un terzo argomento: le chat telefoniche di Alessia con più uomini. Secondo la parte pubblica, queste conversazioni dimostrerebbero che Alessia non aveva problematiche e che ha fatto scelte di vita ben precise. Non ci sono elementi che ipotizzano che agisse in modo non consapevole. Secondo le parole condivise dalla parte civile, Alessia era consapevole del rischio, e purtroppo l’inevitabile è accaduto. Il caso di Alessia Pifferi solleva numerose questioni riguardo alla responsabilità e alla tutela dei più deboli nella società. È importante che la giustizia venga fatta e che si faccia luce su ciò che è accaduto, al fine di trarre insegnamenti e cercare di prevenire simili vicende in futuro.

La prossima udienza è stata fissata per il 16 maggio, e le parti coinvolte dovranno essere più precise nella richiesta della lista testimoni, in conformità con la riforma Cartabia. Il calendario prevede ulteriori date, tra cui il 23 maggio, il 5 e il 27 giugno, e il 3 e l’11 luglio prossimi.