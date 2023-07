La veggente: "Ci sarà un terremoto in Friuli e farà tanta distruzione"

La prevenzione sismica è un tema di fondamentale importanza per la Protezione Civile del Veneto, che si impegna costantemente nella tutela della popolazione e nella riduzione dei rischi legati ai terremoti. Recentemente, l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha reso nota una lettera anonima ricevuta, nella quale si faceva riferimento a un imminente terremoto di grande intensità che avrebbe colpito la provincia di Udine nei primi giorni di giugno.

Bottacin ha sottolineato che, al giorno d’oggi, la scienza non è in grado di prevedere i terremoti, e nemmeno le presunte capacità di veggenti possono fornire informazioni affidabili in tal senso.

In occasione di un convegno svoltosi a Farra d’Alpago, si è fatto il punto sulle attività di prevenzione, monitoraggio e gestione dei fenomeni sismici. Gli scienziati hanno sottolineato che regioni come questa e il Friuli sono considerate ad elevato rischio sismico, sulla base di studi approfonditi e dati scientifici. Pertanto, è su queste informazioni che si può fare affidamento per agire in modo adeguato.

L’assessore Bottacin ha evidenziato la collaborazione tra il Veneto e l’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, che ha portato alla creazione di una rete di rilevazione e protezione sismica. Questa rete, presente in tutto il Veneto con 340 sensori, è in grado di monitorare costantemente gli edifici e i paesi, fornendo un sistema di allerta tempestivo. Già dal 1999, la Protezione Civile e l’Ogs lavorano insieme per sviluppare e gestire la rete sismometrica del Veneto, al fine di localizzare rapidamente i terremoti e approfondire gli studi sismologici, considerando l’elevato livello di pericolosità sismica della regione.

Un’importante tappa in questa direzione è rappresentata dall’attivazione, due anni fa, di una centrale sismica a Marghera. Questa centrale fa parte del progetto di “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce“, finanziato dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Pos Fesr).