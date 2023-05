La storia di una ragazza anoressica: "Avevamo 2 frigoriferi, a uno non potevo avvicinarmi"

Negli ultimi tempi, uno dei trend più diffusi su TikTok è quello delle #almondmom. Abbiamo già affrontato l’argomento in un articolo precedente, spiegando di cosa si tratti esattamente: video in cui ragazze imitano le loro madri ossessionate dall’alimentazione e dall’esercizio fisico, che impongono loro frigoriferi semi-vuoti e abitudini alimentari estremamente restrittive.

Rebecca (nome di fantasia per tutelare la sua privacy) è stata anch’essa una almond mom. La sua vita non è stata facile, tanto che per anni ha combattuto contro disturbi alimentari, tra anoressia e bulimia. “Ho iniziato a soffrirne intorno ai 12 anni, quando ho cominciato a svilupparmi”, racconta Rebecca. “Stavo diventando molto più alta delle altre ragazze con cui facevo danza, e di conseguenza aumentava anche il mio peso corporeo. Ma per poter competere, dovevo rimanere al di sotto di un certo peso“.

Rebecca racconta che prima di ogni competizione, veniva pesata, e, essendo molto alta, la ragazza era sempre svantaggiata e sembrava pesare troppo. Così ha iniziato a smettere di mangiare. Questa situazione la faceva soffrire, ma quando ha cercato di dire alla madre che voleva smettere di fare danza, non l’ha ascoltata perché era brava. Ad un certo punto, si dice fortunata nel fatto che si era infortunata gravemente giocando a pallavolo, e che quindi non ha più potuto ballare.

La vita di Rebecca non era normale nemmeno al di fuori della danza, come quella di una bambina che, quando ha fame, può prendere uno spuntino dal frigorifero o dalla dispensa senza doversi giustificare con nessuno. La ragazza racconta che nella sua casa c’erano due frigoriferi. In uno, la madre teneva solo verdure, tacchino, bresaola e formaggio light, insomma, solo cibi ‘magri’. Rebecca non poteva nemmeno avvicinarsi all’altro.

Quando i genitori non c’erano, andava di nascosto e si abbuffava, per poi correre in bagno a vomitare. Anche la madre, in realtà, era costantemente a dieta perché, a causa di un problema congenito, ha sempre avuto problemi di sovrappeso. Cercava sempre di mangiare in modo sano, ma poi, alla sera, si rifugiava nel ‘secondo frigorifero’ e mangiava di tutto. Senza contare il mobile in cui tenevano biscotti, cioccolato e caramelle, che erano chiusi a chiave e a cui io non avevo accesso.

La forza dell’autostima

Oggi, a 32 anni, Rebecca ha deciso di raccontare la sua esperienza personale per ispirare altre donne a liberarsi dai canoni di bellezza inaccessibili. La sua svolta è avvenuta tre anni fa, quando ha dovuto affrontare un problema di salute che ha richiesto l’assunzione di cortisone e altre medicine. Questi trattamenti hanno avuto come effetto collaterale l’aumento di peso, mettendo a dura prova la sua autostima.

Tuttavia, Rebecca ha trovato il sostegno del suo fidanzato che l’ha aiutata con l’alimentazione e l’ha incoraggiata a non cadere nella trappola dei disturbi alimentari. Grazie a questa preziosa guida, è riuscita a raggiungere un peso di 63 chili e ha imparato a valorizzare la sua salute e il suo benessere, piuttosto che concentrarsi su un numero sulla bilancia.