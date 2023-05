Un addio doloroso: Leonardo Savian Cecchetti, il piccolo eroe che ha lottato fino all’ultimo per un mese intero, è volato in cielo. Questa triste notizia ha toccato profondamente la comunità di Caorle, in provincia di Venezia, ricordando la forza e il coraggio di questo angioletto. Leonardo aveva solo due anni quando è stato coinvolto in un tragico incidente stradale lungo la Postumia, a Motta di Livenza, il pomeriggio di Pasqua.

Nonostante tutti gli sforzi del personale medico, il piccolo ha perso la sua battaglia il 2 maggio presso l’ospedale di Padova. Questa notizia ha lasciato una ferita nel cuore dei suoi genitori, Marco e Alis, che hanno deciso di salutare il loro piccolo in forma strettamente privata mercoledì pomeriggio a Caorle, a Ca’ Cottoni.

L’intervento eroico del dottor Cuffaro

Nel terribile incidente, Leonardo ha riportato gravi lesioni cervicali che, purtroppo, si sono rivelate fatali. La famiglia stava tornando a casa dopo il pranzo dal padre di Marco, quando si è verificato l’incidente. Sul luogo dell’incidente è giunto immediatamente un pediatra, il dottor Giorgio Cuffaro, che ha descritto la scena come straziante. Il dottor Cuffaro ha rianimato il piccolo per 20 minuti, finché il suo cuore ha ripreso a battere, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi.

La dinamica dell’incidente rivela che il padre del bambino stava guidando l’auto sulla Postumia in direzione di Annone Veneto, quando una Renault Scenic guidata da un uomo di 29 anni di San Donà è sopraggiunta sulla corsia opposta. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 15:00, all’incrocio con via Campagnole. Il piccolo ha subito un grave trauma cranico, mentre sia il padre che l’altro automobilista hanno riportato ferite. Fortunatamente, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, con l’arrivo dei carabinieri, dei vigili del fuoco e di un’ambulanza dell’ospedale di Oderzo. L’elicottero del Suem di Padova è atterrato in via Campagnole per trasportare il bambino nel reparto di terapia intensiva pediatrica del policlinico di Padova.

Il dottor Cuffaro, che si trovava in auto con la sua famiglia diretto a Caorle, ha immediatamente avviato la rianimazione cardio-polmonare secondo le linee guida internazionali quando si è reso conto dell’emergenza. Grazie all’intervento provvidenziale del dottor Cuffaro e del personale del Suem, il battito cardiaco del piccolo è tornato accettabile. Tuttavia, nonostante gli sforzi coraggiosi del team medico, Leonardo ha perso la sua battaglia.