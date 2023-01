La scomparsa di Greta Spreafico legata alle tensioni con madre e fratelli?

Ascolta questo articolo

Fissa un appuntamento con il notaio, lo scorso 6 Giugno. Ma a quell’appuntamento Greta Spreafico non ci andrà mai. L’ultimo messaggio whatsapp è per il suo compagno Gabriele: “Ti amo e ti voglio un mondo di bene. Bnotte” firmato con dei quadrifogli, come sua abitudine. Però non era sua abitudine mandare messaggi di questo genere.Gabriele non è convinto che sia stata Greta ad inviarlo.Tra il giorno in cui la Spreafico -cantante rock 53enne – si mette in viaggio da Erba dove vive e il giorno della sua scomparsa, a Porto Tolle in provincia di Rovigo, dove giunge, per concludere la vendita di una immobile ereditato, sembrano esserci parecchi fatti strani. A partire da un auto mai ritrovata e un cellulare lasciato sul tavolo.

La testimonianza di un investigatore privato, Ezio Denti,a cui la donna si rivolge temendo per la sua vita. I racconti confusi dell’amico giardiniere, Andrea Tosi che trascorre con lei gli ultimi giorni a Porto Tolle. Tanto da spingere la magistratura ad indagare anche per sequestro di persona. Perchè qualcuno avrebbe dovuto perseguitare Greta o addirittura rapirla? Il vocale inviato al detective è inquietante “Vogliono farmi del male. Io voglio una vita serena. Sono terrorizzata a morte… io ho paura”. Gli accertamenti sono proprio sulla famiglia di Greta. La donna aveva paura di loro? Precedentemente, vi erano stati degli screzi con i fratelli Enrico e Simone, per la gestione dei conti correnti della madre. Tanto da indurre Greta, a lasciare la casa di famiglia dove viveva con la mamma.

Enrico Spreafico -il maggiore dei tre fratelli- intervistato dall’inviato del programma Rai “Chi l’ha visto?”è piuttosto perplesso. Avendo rinunciato, insieme alla madre e a Simone, alla propria quota di eredità -dopo la morte del padre- a favore di Greta. Un riconoscimento per la dedizione che la donna ha avuto nella cura degli anziani genitori. Comunque dopo l’esito negativo delle indagini, dopo solo una sola settimana, Greta revoca l’incarico all’investigatore Denti. “Mia sorella queste manie di persecuzione le ha sempre avute” spiega Enrico. È convinto che Greta sia fuggita e si farà viva, solo dopo che le acque -soprattutto mediatiche- si saranno calmate. Anche per l’amico di una vita Walter Franchi era afflitta da paure inesistenti. Quindi Greta Spreafico era solo perseguitata dai fantasmi della propria mente?

In realtà gli stati d’ansia e il terrore di restare da sola, provenivano da problemi concreti. Greta aveva problemi respiratori dovuti alle esalazioni di sostanze chimiche della tintoria di proprietà della famiglia. Una volta rischiò il soffocamento in casa. Pur avendo iniziato una terapia, che stava portando giovamento, la donna voleva essere sempre in compagnia di qualcuno.

Resta il fatto che la famiglia Spreafico ha atteggiamenti piuttosto curiosi, dopo la sparizione di Greta. Nessuno presenta una denuncia, per scomparsa di persona. Se ne avvede Gabriele, dopo che la redazione di “Chi l’ha visto?” ne chiede una copia. Anzi Simone -fratello minore- contattato dai carabinieri, declina. Quindi sarà il fidanzato di Greta a presentarla. Non solo. Uno scoop dell’emittente regionale Telelombardia, rivela che la madre della donna scomparsa, ha depositato una querela, contro ignoti, per circonvenzione di incapace. Per il legale della famiglia, l’atto non è tardivo. qualcuno aveva interesse a non farle vendere la casa ereditata. Improbabile dimostrare l’incapacità di una persona non presente fisicamente, come ha sottolineato lo stesso Enrico Spreafico, all’oscuro di questa iniziativa.