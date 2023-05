La scomparsa di Alessandro Venturelli, la madre contro l’archiviazione: "Ricerche all’estero doverose"

Due anni e mezzo dopo la scomparsa di Alessandro Venturelli, i suoi genitori, Roberta Carassai e il cognato, speravano che finalmente sarebbe arrivato l’avviso tanto atteso. L’avviso dell’emissione di un ordine europeo di indagine, che avrebbe dato il via ufficiale alle ricerche di Alessandro anche all’estero, in particolare nei Paesi Bassi, dove sono stati segnalati gli ultimi avvistamenti.

Ma la delusione ha pervaso nuovamente i cuori dei genitori quando hanno ricevuto la comunicazione della richiesta di archiviazione del caso. Alessandro, un giovane di 21 anni, è scomparso il 5 dicembre 2020 da Sassuolo, allontanandosi da casa senza dare più alcun segno di vita. I genitori credono che il ragazzo possa essere stato plagiato in un momento di particolare fragilità psichica e spinto a fuggire.

Da oltre due anni e mezzo, i familiari di Alessandro hanno vissuto nell’incertezza più totale, continuando a cercarlo ovunque e rivolgendo appelli disperati sui social network e in TV. La madre di Alessandro, ormai nota come “Alle“, si è addirittura recata personalmente nei Paesi Bassi per verificare le segnalazioni ricevute e non ha mai smesso di lottare.

“La polizia ha convocato sia me che mio cognato per sapere cosa fosse successo quando siamo andati in Olanda“, ha raccontato Roberta Carassai, madre del giovane scomparso. “Non speravo che dopo quella convocazione si sarebbe mosso qualcosa. La loro ultima domanda è stata: ‘Hai prove per cui puoi pensare che Alessandro sia trattenuto contro la sua volontà da qualcuno?’. No, certamente non le ho. Posso fare solo ipotesi“.

Invece di ricevere l’ordine europeo di indagine, necessario per effettuare ricerche in Olanda, Roberta Carassai ha ricevuto la seconda richiesta di archiviazione. Il termine scade il 20 giugno e il suo avvocato, Giovanna Ferrari, avrà un mese per presentare l’opposizione. “Mi sembra scontato dire che abbiamo intenzione di continuare ad opporci all’archiviazione“, ha spiegato Carassai. “Credo che rilasciare l’ordine di indagine europeo fosse dovuto, viste le mancanze che ci sono state all’inizio e visto che l’Olanda è l’unica certezza“.

Alessandro ha effettuato delle ricerche su quel Paese prima di sparire e, in più, ci sono state segnalazioni. Una ragazza ha rilasciato la sua testimonianza ed era abbastanza sicura di averlo visto. “Non abbiamo foto, è chiaro, ma credo che sia davvero crudele non darci questa possibilità. Credo che basterebbe immedesimarsi nei panni di due genitori che stanno cercando il figlio scomparso nel nulla“, ha dichiarato la madre.