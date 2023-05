La pizza non è stata inventata in Italia, ma negli USA: lo sostiene un professore di Parma

È destinata a generare enorme polemica la teoria di un professore universitario di storia del cibo e dell’alimentazione, secondo il quale la pizza non è stata inventata in Italia, bensì negli Stati Uniti d’America. A sostenere la controversa opinione è il professore Alberto Grandi dell’Università di Parma.

Grandi ha affermato che sono gli Stati Uniti che il mondo deve ringraziare per aver reso la pizza quello che è oggi, poiché gli immigrati italiani hanno approfittato di nuovi ingredienti per migliorarla. Secondo lui, molti immigrati italiani sono poi tornati nel loro paese d’origine, portando con sé in Italia la pizza appena sviluppata dagli USA.

Sebbene una prima forma provenisse dall’Italia, secondo il professor Grandi non assomigliava per niente alla pizza che conosciamo oggi. Piuttosto che essere composta da pomodoro e mozzarella su una base di pasta salata, era invece una focaccia dolce “mal cotta” senza condimenti che veniva consumata come dessert.

“La migrazione ha permesso agli italiani di conoscere nuovi ingredienti“, ha affermato Grandi. “Dico solo che la pizza è buonissima, ma che la storia è un po’ diversa da quella spesso raccontata“. Ha anche detto che il libro “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene” di Pellegrino Artusi, scritto nel 1891 e considerato “la prima sorta di Bibbia del cibo italiano”, conferma la sua ipotesi. “Nel libro di Artusi, la pizza napoletana è un dolce che non ha niente a che vedere con quella che noi riconosciamo come pizza napoletana. È una focaccia dolce, in pratica“, dice il professore.

“La pizza napoletana era un prodotto poverissimo e privo di condimenti, era molto basica e poi anche cotta male perché i forni erano pessimi”, continua Grandi. “Eppure, in qualche modo diventa questa ricca specialità con salsa di pomodoro e tutti gli altri condimenti. Diventa così in America e poi ritorna in Italia“.