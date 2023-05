La nave Sea Eye ha salvato 17 persone in mare, le autorità italiane hanno assegnato il porto di Ortona per lo sbarco

La situazione delle migrazioni in Europa continua a essere particolarmente critica e difficile da risolvere. In questo scenario, la situazione del porto di Ortona diventa sempre più centrale. Il porto in questione, infatti, è stato assegnato alle autorità italiane della Sea Eye 4, che ha recentemente soccorso ben 17 persone nel tratto di mare tra la Libia orientale e la Tunisia.

Tra le 17 persone soccorse, ben 9 erano minori non accompagnati, il che rende ancora più urgente il bisogno di garantire loro un porto sicuro. Tuttavia, le autorità italiane hanno assegnato alla Sea Eye 4 il porto di Ortona, che non solo è molto più lontano dall’area in cui i migranti sono stati soccorsi rispetto ad altri porti sicuri, ma richiederà anche una traversata lunga ben 1.300 chilometri e circa 4 giorni e mezzo di navigazione.

Questa scelta delle autorità italiane ha sollevato le forti proteste delle ONG che si occupano di tutelare i diritti dei migranti e che chiedono una maggiore vicinanza dei porti sicuri rispetto alle aree di soccorso. Anche se lo stato italiano ha il diritto e il dovere di decidere quali sono i porti sicuri, è fondamentale che questi siano scelti con attenzione e sensibilità alla situazione dei migranti e alla loro sicurezza.

Nonostante le difficoltà e le polemiche, resta necessario trovare una soluzione urgente e duratura alla situazione dei migranti, soprattutto dei minori non accompagnati che rischiano la vita nel tentativo di raggiungere le coste europee. Solo attraverso un lavoro di collaborazione e di dialogo tra le autorità italiane e le ONG sarà possibile raggiungere un risultato che rispetti i diritti umani e la dignità dei migranti.

Dopo il salvataggio, l’equipaggio della Sea Eye si è adoperato per individuare un porto sicuro in cui far sbarcare i migranti salvati. Dopo un lungo lavoro di coordinamento con le autorità competenti, è stato infine deciso di assegnare il porto di Ortona come luogo di sbarco.