La moglie scopre l’incidente del marito e dei figli cercando i nomi online

Ci sono tragedie, incidenti stradali che portano via mariti, uomini e padri di famiglia. Una tragedia terribile accaduta sulla A14 ha portato via Andrea Silvestrone in un incidente terribile insieme ai due figli con la moglie che viene a sapere di quanto accaduto solo tramite Internet dove va a cercare i nomi e legge la relativa notizia. Sono proprio le sue parole affidate a Il Messaggero che raccontano di quei terribili attimi.

Barbara Carota è la moglie di Andrea Silvestrone, ma anche madre di due bambini che hanno perso la vita, insieme al padre. Proprio sui giornali ha appreso della terribile notizia, come racconta su Il Messaggero: “Nessuno ieri mi ha informato, nessuno”. Qui cercando le notizie è venuta a scoprire della perdita del marito e dei due figli.

La donna che lavora come operatrice socio – sanitaria in una clinica a Pescara racconta di aver provato più volte a contattarli sul telefono, ma squillavano a vuoto senza ricevere risposta. Capiva che qualcosa non andasse e, avendo anche un brutto presentimento, ha deciso di digitare su Internet sia i nomi del marito che dei due figli.

Proprio qui, accanto alla parola Andrea ha capito immediatamente cosa fosse successo e l’incidente nel quale erano coinvolti. Il figlio 12enne è l’unico sopravvissuto alla terribile tragedia e non riesce a spiegarsi di come sia possibile. Il suo racconto prosegue così: “Cerco di avere notizie dall’ospedale, ma non è facile averne. Forse mio figlio non è più in pericolo di vita, però non ne ho la certezza, ho poche e frammentarie informazioni, prego e spero che sia vero”.

Attualmente il figlio 12enne, unico sopravvissuto alla strage, è in progrnosi riservata e ha riportato contusioni al volto, oltre alla rottura del femore e del bacino. I due si sono conosciuti a Pescara dove lui era grande appassionato di sport, oltre a essere avvocato. Stavano insieme da 18 anni quando lui, poco dopo il matrimonio, ha scoperto di essere malato di sclerosi multipla finendo su una sedia a rotelle che non è stata però un ostacolo, anzi, ha sempre continuato a lottare e praticare le sue passioni.