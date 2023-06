La moglie è morta in Ucraina, ma per la burocrazia è ancora viva. Il marito: "Sto vivendo un incubo"

Edgardo Spagnuolo, un guardia giurata di 49 anni residente a Villorba (Treviso), ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti per denunciare una situazione paradossale che sta vivendo da otto mesi. Sua moglie, Marianna Triasko, infermiera di 37 anni, è deceduta durante uno scontro avvenuto in Ucraina, sotto gli ordigni dell’esercito russo. Nonostante la sua dipartita, lo Stato italiano non ha ancora riconosciuto Edgardo come vedovo, creando un vuoto burocratico che ha ripercussioni finanziarie sulla sua vita quotidiana. Marianna era rientrata nel suo paese natale per assistere il padre mettendo a disposizione delle truppe il suo prezioso supporto come infermiera per curare chi ne aveva bisogno.

In poche settimane, è stata promossa a medico da campo e inviata sul fronte, ma è rimasta coinvolta in uno scontro con gli invasori, a circa 20 chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhzia. Dopo una serie di peripezie e contatti con la Farnesina e il consolato italiano a Kiev, Edgardo è finalmente riuscito a ottenere il certificato di decesso della moglie, con tanto di sigillo del tribunale di Treviso. Tuttavia, la situazione si è bloccata quando ha richiesto al Comune di Villorba di cancellare Marianna dall’anagrafe al fine di procedere con le pratiche relative al mutuo per la casa e al finanziamento dell’auto. Edgardo si è ritrovato in una sorta di romanzo surreale, ricordando le opere di Franz Kafka.

Il Comune, che in passato lo ha sempre aiutato, si è rivolto alla Prefettura, che a sua volta ha richiesto istruzioni al Ministero dell’Interno. Da quel momento, però, nessuna risposta è arrivata, lasciando Edgardo nella disperazione più totale. La sua banca, il Monte dei Paschi di Siena, attraverso la sua assicurazione Axa, non ha ridotto la rata del mutuo, poiché la pratica è ancora in fase di elaborazione. Analogamente, la Met Life, che opera per la Compass, ha rifiutato di annullare il finanziamento dell’auto contratto da Marianna, sostenendo che sia andata in zona di conflitto. Tuttavia, Marianna era lì come medico di campo per salvare vite umane e non per porre fine ad esse.

Di conseguenza, Edgardo si trova a dover pagare mensilmente 470 euro per il mutuo dell’appartamento che ha acquistato insieme a Marianna a Villorba, una somma che dovrebbe essere dimezzata a seguito del decesso di uno dei cointestatari, come previsto dalla polizza assicurativa. Inoltre, deve pagare altre 330 euro per le rate dell’auto, che è scomparsa in Ucraina, forse demolita da ordigni o forse rubata. La situazione finanziaria di Edgardo è insostenibile, tanto che ha deciso di non pagare più il finanziamento dell’auto, avendo ottenuto il certificato di non possesso.

Per quanto riguarda il mutuo, ha deciso di chiudere il conto con la banca, ma si aspetta che presto arrivino i solleciti di pagamento. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha dichiarato di essere in attesa di risposte dal Ministero e che sta facendo il massimo per aiutare il concittadino in questa difficile situazione. Si spera che a breve la questione si risolva per il meglio, perché Edgardo merita il riconoscimento e il supporto dello Stato in un momento così triste della sua vita. La sua storia è un monito sulla necessità di semplificare e rendere più umana la burocrazia, affinché situazioni del genere non si ripetano.