Una mamma lombarda ha commosso tutti con un gesto di riconoscenza nei confronti dell’Istituto Montessori di Ronco Briantino e del personale docente che ha supportato suo figlio Leonardo, affetto da autismo non verbale, per cinque anni. La storia, segnalata dalla webzine locale Prima Monza, è diventata virale su Facebook, toccando il cuore di molti. Sara, la mamma coraggiosa, ha voluto dimostrare la sua gratitudine consegnando un attestato di merito all’istituto e addirittura delle “lauree ad honorem” alle insegnanti di sostegno, Sara Petrone e Alessandro Sterzi, che hanno accompagnato Leonardo in tutto il suo percorso scolastico. Questo riconoscimento è stato il modo personale di Sara per esprimere il suo profondo apprezzamento per il lavoro instancabile e la dedizione dimostrati nei confronti del suo amato Leonardo.

“Volevo fare questo gesto dal profondo del mio cuore“, ha affermato Sara. “Sara è stata con Leonardo per molto tempo ed è stata eccellente. Non avrei potuto sperare in nulla di meglio“. Sara ha inoltre elogiato la preside attuale, Sonia Sapia, per aver creato un ambiente scolastico accogliente, soprattutto dopo un periodo difficile segnato da una gestione scolastica meno inclusiva.

La decisione di Sara di scegliere l’Istituto Montessori per Leonardo non è stata facile. Tuttavia, ha trovato un luogo in cui l’inclusione è considerata una regola fondamentale e l’amore e l’affetto per Leonardo non sono mai mancati. Il passaggio dalla scuola materna paritaria di Merate a una scuola statale è stato significativo, ma l’Istituto ha offerto tutto ciò di cui Leonardo aveva bisogno per sentirsi a casa. Gli insegnanti di sostegno hanno dedicato un’enorme quantità di tempo ed energia nella crescita di Leonardo, creando un forte legame con lui. Sara Petrone ha dichiarato: “È un bambino speciale. Questo percorso mi ha arricchito sia professionalmente che umanamente“. Alessandro Sterzi ha aggiunto: “È un bambino molto vivace. Amo la sua passione per la musica. Non lo dimenticherò mai“.

Anche i compagni di classe di Leonardo hanno giocato un ruolo importante nel suo percorso di crescita. Sara ha voluto ringraziarli donando a ciascuno di loro una copia della poesia “Lettera ai bambini” di Gianni Rodari, simbolo dell’inclusione e della preziosa amicizia che si è sviluppata tra loro.

Questa storia tocca il cuore di tutti noi perché ci ricorda l’importanza dell’inclusione e dell’affetto nel processo di apprendimento. Sara e Leonardo hanno affrontato numerose sfide, ma grazie all’amore e al sostegno ricevuti dall’Istituto Montessori e da tutto il personale docente, hanno trovato il coraggio di andare avanti. Questo è un messaggio di speranza che ci ricorda che ogni bambino merita un’educazione inclusiva, in cui l’amore e l’affetto siano la base del processo di apprendimento.

La storia di Leonardo e del suo percorso scolastico straordinario ci spinge a riflettere su come possiamo tutti contribuire a creare un ambiente di apprendimento accogliente e inclusivo per i bambini con bisogni speciali. Ognuno di noi può fare la differenza e rendere il mondo un posto migliore per tutti.