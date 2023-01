La mamma di Valentina, bambina di 10 anni uccisa, si sfoga sui social: "La mia vita senza te non ha senso"

Ascolta questo articolo

Strappare un figlio al proprio genitore è uno dei dolori, se non il dolore più grande che un genitore possa provare. Sono dolori talmente grandi che nessun genitore dovrebbe mai provare. Ne sa qualcosa la mamma di Valentina, una bambina di 10 anni, che è stata uccisa in un incidente d’auto e che sui social sfoga tutto il suo dolore per la perdita della sua piccolina.

“Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo… la mia vita non ha senso senza di te”. Sono le parole che Francesca, la mamma di Valentina, affida sul social di Facebook e sul suo profilo. Valentina, è una bambina di 10 anni che è stata uccisa e morta in un incidente avvenuto a Bagnara Calabra. A ricordare quei momenti e questa perdita terribile, il testo è accompagnato da una foto che la ritrae insieme alla sua amata bambina.

Come ogni tragedia che succede, a seguito di questo post, sui social sono stati tantissimi i commenti di cordoglio, di affetto e di supporto a questa mamma che ha perso la sua bambina. Tra i commenti, qualcuno scrive: “ Non ci sono parole per descrivere questo dolore. Buon viaggio piccolo angelo. Condoglianze”.

Un tragico incidente avvenuto proprio a Bagnara Calabra nella giornata di giovedì 5 gennaio. Un incidente avvenuto proprio allo svincolo di Bagnara Calabra pPiani della Corona in direzione nord. La famiglia stava viaggiando, forse per tornare a casa, quando a seguito di una avaria alla macchina, hanno dovuto fermarsi lungo la corsia di emergenza.

La bambina era in macchina quando, per motivi sconosciuti, è scesa dal lato sinistro della vettura e, proprio in quel momento, una Clio Renault è sopraggiunta in quella direzione investendola e uccidendola sul colpo mettendo così fine alla sua piccola vita. Inutile è stato qualsiasi tentativo di soccorso, in quanto ormai la piccola era già esanime.