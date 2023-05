Tefta Malaj, una donna albanese che ha subito un episodio di violenza da parte del marito Taulant, con conseguenze per la sua famiglia. Tefta, che vive in Italia da oltre 18 anni, si trova ora ad affrontare minacce e accuse ingiuste sui social media, nonostante sia stata una vittima innocente in questa vicenda.

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorso, a Torremaggiore, nel Foggiano, Tefta ha vissuto un’esperienza che ha portato al decesso della sua adorata figlia Gessica, appena diciassettenne, e di un italiano che suo marito ha erroneamente ritenuto essere l’amante di Tefta.

Tuttavia, Tefta continua ad affrontare insulti sui social media. È importante sottolineare che non è colpevole per quanto accaduto, e il suo avvocato, Michele Sodrio, è al suo fianco per difenderla da queste ingiuste accuse. Inoltre, l’avvocato ha lanciato un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché si intervenga sulla richiesta di cittadinanza italiana di Tefta, che ha presentato mesi fa. La sua storia è quella di una donna che si sente profondamente italiana e che ha contribuito al tessuto sociale del nostro paese.

Tefta è stata recentemente dimessa dal policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata ricoverata per le ferite causate dal marito. Durante questo difficile percorso, gli assistenti sociali minorili, su disposizione del tribunale per i minorenni di Bari, hanno offerto un sostegno prezioso a Tefta, garantendo la protezione del suo figlio Leonardo, di soli cinque anni.

È fondamentale che la società si unisca in solidarietà nei confronti di Tefta Malaj, sostenendo la sua richiesta di giustizia e protezione, affinché possa ottenere la cittadinanza italiana e costruire una nuova vita lontano da Torremaggiore, il luogo in cui ha subito così tanto dolore.