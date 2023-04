La madre di Davide Ferrerio: “a mio figlio hanno tolto la vita, ora condannino anche i mandanti”

Giuseppina Orlando, madre di Davide Ferrerio, ha dichiarato che, anche se un po’ di giustizia è stata fatta, il dolore per la perdita prematura del figlio è così lancinante, disumano e assurdo che non è riuscita a pensare ad altro in questi mesi. La sentenza ha condannato Nicolò Passalacqua a 20 anni e 4 mesi di reclusione. Giuseppina Orlando ha espresso un cenno di soddisfazione per la condanna del sicario, ma è stato evidente a tutti che la madre sia ancora in stato di schok. L’11 agosto 2022, nel pieno centro di Crotone, Nicolò Passalacqua aggredì Davide, in seguito a un presunto scambio di persona. Aggredendolo con un pugno sulle tempie, Passalacqua riduce Ferrerio in uno stato di coma irreversibile.

Alessandro Ferrerio, il fratello di Davide, ha raccontato che la condanna dell’aggressore a 20 anni e 4 mesi per tentato omicidio è una condanna giusta, ma che scambierebbe volentieri la libertà di Nicolò Passalacqua con la vita di Davide, ammettendo che la mancanza del fratello è troppo difficile da colmare. La madre di Davide ha dichiarato che finalmente lo Stato ha risposto, e che non ha abbandonato una famiglia bisognosa di aiuto.

La stessa madre ha sottolineato che finalmente è stata fatta un po’ di giustizia, ma che il suo dolore è così vivo e intenso che non riesce ancora ad elaborarlo. Ha ricordato il figlio come un principe, il loro principino, che è stato crudelmente ucciso senza motivo. Lei vorrebbe che anche Anna Perugino e il suo compagno Andrej Gajtu, i due presunti mandandi dell’aggressore, siano condannati a una pena adeguata. Il giudice Cordasco ha emesso verso i condannati un’ordinanza di rinvio a giudizio. Attualmente i due sono accusati di concorso anomalo in tentato omicidio, e compariranno il 15 giugno davanti al Tribunale di Crotone.

Salvatore Iannone, l’avvocato difensore di Nicolò Passalacqua, ha espresso giuduzio negativo nei confronti dell’esito della sentenza, poichè avrebbe chiesto la derubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime. Il legale ha dichiarato che il pugno che Passalacqua avrebbe sferrato, in direzione della tempia sinistra di Davide Ferrerio, non avrebbe causato alcun tipo danno rilevante. L’avvocato difensore ha ribadito invece che la morte del giovane non sarebbe stata causata dal pugno in sè, ma la violenta caduta a terra che avrebbe colpito la tempia destra della vittima. Salvatore Iannone si dice contrariato che l’esito della sentenza sia stata così esemplare, sostenendo che questa sentenza è stata emessa solo per soddisfare l’opinione pubblica, e non ai fini della giustizia. Il legale ha espresso volontà nel verificare le motivazioni e, se necessario, ricorrerà in appello.

Il gup di Crotone ha ordinato un risarcimento di 1.305.000 euro a favore di Davide, nonché una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i suoi genitori e fratello. Inoltre, ha rigettato la richiesta di risarcimento per danni d’immagine presentata sia dal comune di Crotone,che dal comune di Bologna.