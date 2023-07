A Bari, un gesto commovente e carico di gratitudine ha toccato il cuore del personale sanitario del pronto soccorso del Policlinico. Un anziano di 83 anni, affetto da una grave insufficienza renale, ha voluto esprimere il suo sincero ringraziamento a coloro che si sono presi cura di lui durante il suo ricovero. L’anziano ha lasciato una lettera scritta a mano sul letto d’ospedale, con un significativo post scriptum: “C’è ancora un mondo meraviglioso intorno a noi“. Un messaggio che va oltre la sua personale esperienza e che desidera trasmettere un importante insegnamento a tutti noi.

In un momento in cui spesso si sentono voci di dissenso, polemiche e critiche indirizzate al personale medico e infermieristico, questa lettera rappresenta una luce di speranza. Un gesto di gratitudine che dimostra come anche nelle situazioni più difficili, la gentilezza e l’umanità possano ancora trovare spazio. Il personale sanitario del pronto soccorso affronta quotidianamente sfide e carichi di lavoro enormi, che in estate tendono ad aumentare ulteriormente. Sono impegnati a salvare vite, a fornire cure tempestive e a supportare i pazienti e le loro famiglie in momenti di grande preoccupazione e paura.

Il gesto di questo anziano rappresenta una carezza che allevia la fatica di chi, con dedizione e professionalità, svolge il proprio lavoro. Un riconoscimento sincero che va al di là delle parole e che si fa tangibile attraverso la gratitudine e l’affetto.

Questa lettera è un promemoria per tutti noi, un invito a non perdere mai di vista la bellezza del mondo che ci circonda, nonostante le difficoltà e le sfide che possiamo incontrare lungo il cammino. È un monito a non dimenticare l’importanza di apprezzare le piccole cose, di sorridere, di prendersi cura gli uni degli altri.

Il gesto dell’anziano ci ricorda che dietro le vesti di medici e infermieri ci sono persone che dedicano la propria vita a prendersi cura delle nostre. Persone che spesso affrontano sacrifici personali pur di garantire il nostro benessere.