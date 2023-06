La madre ha scritto una lettera alla redazione di QuiComo, con l’intento di trovare sostegno e allo stesso tempo offrire spunti di riflessione su un tema che sta generando molte preoccupazioni. Per mantenere l’anonimato della sua minore, ha preferito non rivelare la propria identità. Riportiamo di seguito il testo integrale della sua lettera.

La madre racconte di voler lanciare due appelli ai lettori del giornale. Racconta che è madre di una bambina di 9 anni, e di come la piccola si preoccupa molto del suo aspetto estetico. La mamma ha paura di come tutta questa attenzione possa essere un’ossessione della piccolina, preoccupata che possa cadere in una trappola psicologica.

La mamma spiega di come il campanello d’allarme gli è scattato quando la piccola ha categoricamente rifiutato di indossare abiti che, secondo lei, la fanno sembrare grassa. È quindi possibile che a soli 9 anni si possa essere così ossessionati dal non sembrare grassi? Se oggi il problema può riguardare i vestiti, quale sarà il problema di domani?

Nella lettera la donna spiega il suo punto di vista: “Se vogliamo uscire per gustare una buona pizza, basta consultare TripAdvisor e abbiamo a disposizione una miriade di recensioni e opinioni per fare le nostre valutazioni. Se cerchiamo uno psicologo o altre figure professionali, soprattutto nel campo della salute, dobbiamo agire alla cieca: dobbiamo sborsare 100 euro per seduta e scoprire, con 500 euro in meno in tasca, che è stato un investimento inutile. E così, ricominciamo da capo altrove“.

La madre vuola lanciare un appello a chiunque si trovi in una situazione così delicata e completamente disorientante: “In queste situazioni, a chi possiamo rivolgerci? Esiste qualcuno là fuori che possa consigliarmi sulla base della propria esperienza?”.

Questa lettera solleva diversi interrogativi su come affrontare tali preoccupazioni così precoci. La madre chiede consigli sulla base dell’esperienza di altri e sottolinea l’importanza di sensibilizzare i giovani e le famiglie sui pericoli in questa era digitale. L’appello è diretto a istituzioni e scuole affinché non sottovalutino questa problematica.

L’appello della mamma di Como solleva un problema attuale e urgente che coinvolge molti genitori. La crescente preoccupazione dei bambini riguardo al loro aspetto fisico può indicare la necessità di affrontare tali questioni sia a livello familiare che scolastico. È importante promuovere una maggiore consapevolezza sui pericoli derivanti dalla società digitale e fornire risorse e sostegno adeguati per i giovani che affrontano difficoltà simili. La prevenzione e il supporto tempestivo possono fare la differenza per garantire un sano sviluppo emotivo e un’immagine corporea positiva nelle nuove generazioni.