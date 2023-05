La lettera di Paola Piras: ”Jessica come mio figlio Mirko, uccisi da piccoli uomini senza coraggio”

Dopo la tragica vicenda avvenuta a Torremaggiore, la storia di Paola Piras, una donna di 52 anni di Tortolì in provincia di Nuoro, è diventata ancora più toccante. Due anni fa, Paola perse suo figlio Mirko, che sacrificò la propria vita per proteggerla dal violento compagno. Ora, rivolgendosi pubblicamente a Tefta, la donna che ha visto morire la propria figlia 16enne Jessica Malaj, che cercava di difenderla dalla furia del padre Taulant Malaj, Paola ha espresso le sue parole di sostegno e solidarietà.

Mirko Farci fu ucciso nel maggio del 2021 dall’ex compagno di sua madre mentre cercava di difenderla da un attacco violento nella loro casa a Tortolì. L’uomo è stato condannato lo scorso febbraio all’ergastolo e a 4 mesi di isolamento diurno. Paola Piras è riuscita a salvarsi ma è rimasta in coma per settimane prima di riprendersi e iniziare un lungo percorso di recupero psicofisico. La sua storia personale e la sua lettera di sostegno a Tefta sono un tributo alla forza delle madri e all’amore incondizionato che mostrano per i propri figli.

Paola Piras ha scritto una lettera commovente, riportata dal Corriere della Sera, in cui rivive la sua dolorosa esperienza e offre consigli e incoraggiamenti a Tefta affinché possa reagire. Nella lettera, Paola condivide la sua lotta contro i sensi di colpa e spiega che anche piccoli dettagli possono scatenare una cascata di ricordi, riportandola al suo Mirko. Paola comprende che Tefta potrebbe sperimentare la stessa angoscia e afferma con tutto il cuore che non si deve assumere colpe che non ha. I sensi di colpa sono un tormento costante, ma è importante provarci e non permettere al male di trionfare due volte.

Paola Piras rassicura Tefta che non è stata né lei né la figlia a volere o causare ciò che è successo. La colpa ricade sugli assassini, su coloro che non conoscono altro che la violenza. È ingiusto e assurdo che le madri debbano portare su di sé tale responsabilità. Paola augura a Tefta di non sentirsi mai colpevole agli occhi degli altri, poiché ciò fa male, avvelena i pensieri e mette sullo stesso piano dell’assassino. La malignità di tali giudizi è qualcosa che Paola ha sperimentato più volte.

Infine, Paola incoraggia Tefta a stringere il suo altro figlio e a custodire i ricordi della figlia come tesori preziosi. Coltivarli e mantenerli vivi è l’unico modo per averla ancora accanto a sé.