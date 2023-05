La lettera della madre all’assassino: "Disumano che non ti sia ancora pentito"

La lettera straziante che rivela il coraggio e la determinazione di una madre che ha subito una delle più grandi tragedie che un genitore possa mai affrontare. Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, ha scritto una missiva potente e commovente indirizzata a Innocent Oseghale, il criminale condannato per la violenza, l’omicidio e la profanazione del corpo della giovane romana.

Attraverso le sue parole, Alessandra apre il suo cuore e affronta l’indifferenza e la mancanza di pentimento dell’uomo che ha distrutto la vita di sua figlia. Nella lettera, Alessandra respinge fermamente le dichiarazioni di Oseghale, in cui egli cercava di giustificare i suoi atti orribili attribuendo i pregiudizi contro di lui al colore della sua pelle.

Alessandra, con una forza immensa, nega ogni giustificazione, rimproverando l’assassino per aver osato parlare di fede e di cammino cristiano. Lei pone l’accento sul fatto che non può concepire come qualcuno che si professi credente possa commettere tali atrocità. Il dolore che Alessandra vive ogni giorno è mitigato solo dalla fede, che le dà la forza di sopportare un dolore così immenso.

Attraverso una serie di interrogativi, Alessandra chiede a Oseghale perché abbia compiuto tali atti disumani contro sua figlia. Chiede se si è mai immaginato come ci si sentirebbe se fosse stata la sua stessa figlia. È una sfida all’empatia dell’assassino, un tentativo di farlo riflettere sulle conseguenze delle sue azioni.

Alessandra nega ogni richiesta di perdono, sostenendo che Oseghale continua a negare l’evidenza e a non assumersi la responsabilità delle sue azioni. La lettera di Alessandra non è solo un grido di dolore, ma anche un messaggio di speranza. Nonostante tutto, lei mantiene viva la speranza di riabbracciare sua figlia nell’aldilà.

Inoltre, sottolinea che se mai si presenteranno i figli di Oseghale alla sua porta, lei li accoglierà con affetto, perché è l’assassino stesso che ha distrutto il loro cuore. È importante che la società non si nasconda di fronte a tragedie come queste, ma si unisca per combattere la violenza di genere e creare un mondo più sicuro per tutti. Dobbiamo sostenere le vittime e le loro famiglie, promuovendo l‘empatia e l’educazione sulla parità di genere, affinché tragedie simili non si ripetano.