Quella che sto per raccontarvi è la storia di una guerriera, Michela Ferrarini, 40 anni, di Calestano, in provincia di Parma che nel 2018 ha visto completamente stravolgersi completamente la propria vita, non solo a causa di un tumore al seno, ma anche per una gravidanza, scoperta in contemporanea, portata avanti positivamente proprio durante la lotta alla malattia.

Questo nonostante i medici, all’inizio, definissero la situazione di Michela incompabile con la formazione di un’altra esistenza dentro di sè. La donna ha deciso di parlare della sua storia a Fanpage.

Le parole di Michela

Michela, sposata da 10 anni, con una bimba di appena 2 anni, stava vivendo un 2018 perfetto. Lei e suo marito avevano acquistato la loro casa indipendente che era il loro grande sogno, stavano progettando un secondo figlio e lei faceva un lavoro che le piaceva. Insomma, era il periodo più bello per tutte le cose che stava riuscendo a realizzare e mai avrebbe potuto pensare che la sua vita potesse prendere un’altra direzione.

La donna, accortasi di un nodulo sospetto, ha iniziato ad effettuare alcuni accertamenti e, tra un esame e l’altro, ha scoperto di essere incinta. Un chirurgo le ha detto che se anche si fosse trattato di un tumore benigno, in vista di un’operazione, avrebbe dovuto decidere se interrompere o meno la gravidanza. Ma senza perdere le speranze, rivolgendosi ad altre strutture milanesi, dopo 36 settimane è riuscita a dare alla luce e in salute Giorgia, la sua seconda figlia.

“Quando sono stata veramente male, mi sentivo una stupida nel pensare a tutte quelle volte che non volevo alzarmi dal letto quando dovevo, per esempio,andare a lavoro. Ti rendi veramente conto del tempo che ti viene strappato via, in un momento della tua vita in cui sei convinta di averne e di poter fare quello che vuoi, ti si aprono gli occhi e capisci che non è così”. Michela ha deciso di raccontare la sua storia prima in una pagina Facebook “Al di là del muro” e poi attraverso un libro, la cui uscita è prevista per il 22 ottobre , che avrà lo stesso titolo.