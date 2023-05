Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo sta operando con grande determinazione per contrastare il fenomeno della contraffazione e del commercio illegale di prodotti, tra cui capi di abbigliamento, accessori e bigiotteria. In questa ottica, il Gruppo di Teramo ha recentemente effettuato un controllo presso una ditta individuale ad Alba Adriatica, attiva nel settore del commercio di capi abbigliamento e bigiotteria in genere.

Durante l’ispezione, i Finanzieri hanno scoperto un vasto quantitativo di articoli recanti i marchi di personaggi famosi tra i più amati dai bambini, come Pokemon, Sonic, Mickey Mouse, Bing, Super Mario, Frozen, Avangers, Batman e L’Uomo Ragno. Si trattava di oltre 19.000 pezzi, tutti evidentemente contraffatti. Gli arttcoli sono stati sottoposti ad un più approfondito esame, che ha permesso di verificare che erano privi di ogni requisito di sicurezza, dal punto di vista igienico-sanitario e della conformità ai parametri dettati dalla legge.

Tale scoperta è stata resa possibile grazie all’attività di polizia giudiziaria condotta dai militari del Gruppo di Teramo. Questo episodio rappresenta un importante esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno della contraffazione e dell’illecito commercio di prodotti, il cui diffondersi mina la salute del mercato, dava nulla alle aziende che operano correttamente e rappresenta una minaccia per i consumatori, soprattutto i più piccoli.

La Guardia di Finanza continuerà ad intensificare la propria attività di ricerca e contrasto, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Il sequestro è avvenuto in seguito all’attività investigativa della Guardia di Finanza, che ha individuato il deposito dove venivano custoditi i prodotti contraffatti. Si tratta di un importante colpo inferto alla filiera della contraffazione, che non solo danneggia l’economia del nostro Paese, ma mette anche in pericolo la sicurezza dei consumatori.

Il mercato dei gadget rappresentanti personaggi dei cartoni animati è molto vasto e redditizio, ma spesso si traduce in una catena di prodotti illegali e pericolosi per la salute. Grazie all’intervento tempestivo della Guardia di Finanza, è stato possibile interrompere questo meccanismo e garantire la salvaguardia dei diritti dei produttori legali e dei consumatori.