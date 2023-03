La grandine distrugge il campo di tulipani: imprenditore disperato piange in diretta social

In queste ore era atteso un peggioramento del tempo su tutta la Penisola, e anche nella stessa Puglia. Il maltempo nella giornata del 27 aprile ha cominciato a colpire dal Centro-Nord per poi spostarsi velocemente al Sud. In Puglia si sono verificate violente grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo tutto il territorio della regione, partendo dalla provincia di Foggia fino giù al Salento, dove il maltempo e la grandine hanno colpito anche la città di Brindisi, causando numerosi disagi anche alla circolazione. Al momento non è nota la quantificazione dei danni provocati dalle grandinate, anche se questi ultimi in alcuni punti della regione sembrano già piuttosto ingenti.

Come detto una violenta grandinata ha colpito il territorio di Foggia. Qui purtroppo è andato distrutto un campo di tulipani dell’azienda florovivaistica Savino. Il proprietario, Giuseppe Savino, ha preso immediatamente contezza di quanto accaduto, e ha pubblicato uno straziante video sui social in cui si mostra in lacrime sotto la grandine. Nel foggiano, così come nel brindisino, sono caduti chicchi grossi come pietre. Pesantissimo il bilancio del danno all’interno dell’azienda di tulipani.

Il proprietario disperato

Giuseppe Savino ha quindi informato la cittadinanza e i pugliesi di quanto avvenuto. “Sta grandinando. I tulipani non ci sono più, è finita” – così esordisce nel suo video Giuseppe, il quale si mostra affranto e in lacrime. Il video ha fatto immediatamente il giro dei social, diventando virale in tutto il Paese.

La sua azienda è infatti anche una attrazione turistica per grandi e piccini, ma anche per coppie di sposi, che amano farsi fotografare all’interno dei bellissimi campi di tulipani. L’azienda gestita da Savino ha infatti messo a punto un format di raccolta aperto agli utenti che consente di comprare fiori e trascorrere una giornata in cascina previo acquisto di un ticket.

Proprio nelle prossime settimane era previsto un evento per cui gli utenti avevano già acquistato i biglietti. “Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe” – così ha scritto qualche utente sui social. A stretto giro il proprietario ha risposto inviando un messaggio sulla sua pagina Facebook. “Molti ci stanno chiedendo di sostenerci e vi diciamo con sincerità che non era la prima cosa a cui avevamo pensato, non perché non ne avessimo bisogno, ma perché quando ami ti preoccupi di ciò che ami, delle persone in primis, dei fiori, poi del resto. Il grosso dispiacere è di non vedervi qua, la gioia dei bambini, il sorriso dei genitori, le foto delle coppie innamorate. Sapete quante coppie si sono promesse amore eterno nei nostri campi? Tante. Tutto questo ha un enorme valore, e dà finalmente senso al nostro sudore. Nostro padre ha coltivato per una vita i campi in solitudine e di “grazie” ne ha ricevuti davvero pochi” – questel le parole di Savino, che poi informa che tutti i iglietti acquistati per l’evento che si doveva tenere in aprile saranno rimborsati.