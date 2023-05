La denuncia di Sara: "Sul contratto c’era scritto che lavoravo solo 20 ore al mese, ma in realtà erano 200"

La storia di Sara Gentile, una giovane donna di ventotto anni residente a Cerenova, in provincia di Roma, ha fatto scalpore sui social media dopo che ha denunciato un contratto di lavoro fasullo che le era stato proposto da un noto bar della zona. La determinazione di Sara nel non farsi sfruttare e nel rendere pubblica la sua esperienza ha attirato l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia.

Tutto è iniziato quando Sara ha visto un annuncio di lavoro per il bar della zona e ha deciso di candidarsi. Dopo una prova retribuita di quattro giorni, i gestori del locale le hanno offerto un contratto. Nonostante abbia richiesto di leggerlo prima di firmare, le è stato detto di firmare immediatamente, senza la possibilità di visionarlo. Soltanto dopo averlo esaminato attentamente a casa, Sara ha scoperto che il contratto prevedeva solo 4 ore di lavoro settimanali, una volta alla settimana, per un totale di venti ore al mese. Tuttavia, lei lavorava effettivamente duecento ore al mese.

La retribuzione che le era stata proposta per un impiego a tempo pieno ammontava a soli mille euro al mese. Una situazione inaccettabile per Sara, che ha deciso di rifiutare il contratto e di rendere pubblica la sua esperienza.La giovane ha chiamato la titolare del bar e ha comunicato chiaramente il suo rifiuto. Nonostante fosse delusa dall’atteggiamento della proprietaria, che sembrava non rendersi conto della natura fasulla del contratto proposto, Sara ha rimarcato il suo desiderio di non essere sfruttata.

La sua lotta per i propri diritti è diventata una questione di principi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda coinvolta.Sui social media, le reazioni alla vicenda di Sara sono state diverse. Molti hanno elogiato il suo coraggio nel denunciare l’ingiustizia subita e la sua determinazione nel non farsi sfruttare. Tuttavia, c’è stato anche chi l’ha criticata e offesa, suggerendo che non avesse voglia di lavorare. Sara ha risposto a queste accuse, spiegando che vive con il suo compagno e paga regolarmente l’affitto, senza alcun aiuto dai genitori.

Ha sempre lavorato duramente, ma ha deciso di porre fine allo sfruttamento che ha subito.Questa esperienza ha spinto Sara a portare avanti una battaglia personale, in quanto rappresenta una lotta per i diritti di tutte le persone che si trovano in una situazione simile. Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda coinvolta, è fondamentale far valere i propri diritti e non accettare compromessi che ledono la dignità e la giustizia lavorativa.