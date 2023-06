La decisione della procura di Padova: "Sono illegittimi, i bimbi non possono essere figli di due donne"

La procura di Padova ha preso una decisione shock che ha scatenato molte polemiche. Infatti, sono stati impugnati ben 33 atti di nascita dal 2017 a oggi, con la motivazione che questi sono illegittimi in quanto i bambini non possono essere considerati figli di due donne. È stata inviata una serie di raccomandate in questi giorni, contenenti il decreto del Tribunale che di fatto cancella la madre non biologica dallo stato di famiglia.

Questa scelta ha sollevato un’ondata di indignazione e preoccupazione nella comunità LGBTQ+ e tra i sostenitori dei diritti delle famiglie omogenitoriali. Il deputato Alessandro Zan ha commentato duramente questa situazione, affermando che si tratta di “bambini che resteranno orfani di madre per decreto“. È chiaro che questa decisione ha ripercussioni significative sulla vita di molte famiglie.

Le conseguenze di questa impugnazione sono molteplici e toccano la quotidianità di queste famiglie. Ad esempio, ci sono genitori che non potranno più prendere il proprio figlio all’asilo senza una delega firmata dall’unico genitore riconosciuto legalmente. Inoltre, ci sono persone che non potranno più interloquire con il pediatra del proprio figlio, mettendo così a rischio la salute e il benessere dei bambini coinvolti. Alcuni genitori saranno costretti a cambiare il proprio cognome, subendo così una sorta di cancellazione identitaria.

Questa decisione non solo colpisce le famiglie direttamente coinvolte, ma getta anche un’ombra sulla tutela dei diritti delle persone LGBTQ+ in Italia. Il nostro Paese dovrebbe essere un luogo in cui ogni individuo, indipendentemente dalla propria orientazione sessuale.

È importante riflettere su come queste azioni influenzino la vita di persone reali, le cui famiglie sono costruite sull’amore e l’impegno reciproco. Ogni bambino ha il diritto di crescere in un ambiente di amore e stabilità, indipendentemente dalla composizione della propria famiglia. Solo attraverso l’inclusione e il rispetto reciproco potremo costruire una società più giusta e accogliente per tutti.