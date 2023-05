La crociata di un parroco: "’No a divorzi, unioni gay e convivenze"

Il parroco di Cropani Marina (Catanzaro) don Raffaele Feroleto, ha scatenato una controversia sui social media con le sue dichiarazioni contro le unioni civili, i matrimoni e le convivenze. In una lettera aperta ai fedeli, firmata insieme al comitato festa, il sacerdote ha chiesto contributi per l’organizzazione delle iniziative legate alla festa patronale del prossimo mese di giugno, ma ha anche colto l’occasione per riflettere sulla questione delle unioni civili e dei matrimoni.

Le sue parole hanno suscitato una lunga polemica sui social, con molte critiche rivolte al parroco. Tra le posizioni critiche c’è anche quella del Comitato Kropos, che raccoglie le associazioni del paese di Cropani Marina, il quale ha definito le parole del parroco “indecenze” e ha affermato che non hanno nulla a che fare con la cristianità.

Il parroco sostiene che la famiglia tradizionale, composta da un uomo e una donna che si sposano davanti all’altare, sia in via di estinzione nella nostra società moderna e sviluppata. Sottolinea che i matrimoni religiosi sono diminuiti notevolmente negli ultimi decenni e che le poche famiglie che nascono con la benedizione di Dio sono sempre più fragili e impreparate nel curare la crescita umana e spirituale di genitori e figli.

Don Raffaele Feroleto invita i fedeli a intraprendere un percorso di formazione evangelica per superare questa situazione, intensificando la preghiera personale e comunitaria, partecipando con gioia alla messa domenicale e accogliendo i sacramenti con grande fede.

Le associazioni del paese hanno reagito fortemente a queste dichiarazioni, definendo la lettera del parroco “triste e imbarazzante“. Hanno sottolineato che negli anni precedenti hanno organizzato eventi per celebrare l’amore e discutere di diritti civili e discriminazioni e che questi temi interessano tutti, non solo persone in contesti urbani.

Le posizioni contrapposte hanno causato un duro scontro nel piccolo centro di Cropani Marina, che sembra destinato ad allargarsi ben oltre il contesto locale.Anche il sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, ha preso le distanze dalle dichiarazioni del parroco attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale. L’amministrazione comunale sottolinea che la famiglia, indipendentemente dall’orientamento religioso e sessuale, si basa sui sentimenti di pace, amore e onestà e prende le distanze dal concetto di “famiglia tradizionale” espresso nella lettera del parroco.