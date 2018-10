LʼItalia colpita dal maltempo: nubifragio a Roma e tromba dʼaria a Milano

L’Italia ritorna nel tunnel del maltempo. Domenica scorsa si è abbattuto un forte nubifragio a Catania, trasformando le strade in fiumi. Stessa cosa a Roma, dove si è abbattuta una violenta grandinata. Numerosi i soccorsi della polizia locale per trarre in salvo gli automobilisti rimasti incastrati nelle loro auto a causa degli allagamenti. Una tromba d’aria invece si è abbattuta a Milano e nella zona di Rimini.

La tromba d’aria che si è abbattuta su Milano, ha avuto la sua origine nelle zone limitrofe tra Gorgonzola, Melegnano e a San Donato. Poi si è spostata al centro di Milano nella zona della stazione centrale. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco per gli alberi caduti a seguito della tromba d’aria.

A Roma la situazione di certo non è migliore. Le strade infatti sono diventate fiumi a causa delle abbondanti pioggie. Si è addirittura allagata la chiesa di San Sebastiano. Gli interventi della polizia municipale sono stati numerosi soprattutto per trarre in salvo quegli automobilisti rimasti bloccati nelle loro autovetture a seguito dell’acqua alta che in alcune zone della città ha raggiunto persino il mezzo metro di altezza.

Sempre nella capitale sono state chiuse stazioni della metro ed alcuni automobilisti si sono rifugiati addirittura i sui tetti delle macchine per sfuggire alla furia dell’acqua.

Anche a Catania e provincia, Palagonia, Ramacca e Mineo, la pioggia è caduta con estrema violenza. Il forte temporale ha causato anche ritardi negli arrivi e partenze all’aeroporto Fontanarossa, dove due voli sono stati dirottati in altri scali. La pioggia battente ha impedito anche agli automobilisti di viaggiare. I detriti ed il fango hanno invaso le strade impedendo la normale viabilità.

Infine nella zona di Rimini e Bologna, tempesta di vento e pioggia, con una tromba d’aria che si è abbattuta sul circuito di Misano e danni a Bologna e provincia. Ritardi nei voli all’aeroporto Marconi anche se sono stati garantiti tutti.