Una giornata in spiaggia con gli amici si è trasformata in una tragedia per un giovane di 17 anni, residente a Castelfranco Veneto, di origine marocchina. Ignorando il divieto di tuffarsi dai pontili, il ragazzo si è tuffato dall’alto, colpendo il fondo del mare con il capo. I suoi amici hanno subito capito che era successo qualcosa di grave e sono corsi in suo aiuto, mentre i bagnini di Jesolo Turismo intervenivano per prestare soccorso.

Giunto l’ambulanza del Suem 118 è stato trasportato in ospedale per poi essere elitrasportato in un centro specializzato. Purtroppo, sembra che il giovane lamentasse la mancanza di sensibilità agli arti inferiori e solo gli esami potranno stabilire la gravità del danno subìto dall’impatto con il fondale del mare.

Jesolo Turismo ricorda che c’è una rigorosa regolamentazione contro il tuffarsi dai pontili, proprio per la pericolosità di questo tipo di attività, a causa del fondale troppo basso. Infatti, la stessa Ulss4 ha più volte avviato campagne di sensibilizzazione per cercare di evitare questo tipo di pratiche che hanno già portato a conseguenze drammatiche per alcune persone.

Ricorda in particolare il caso di un giovane diciannovenne trevigiano che nel luglio del 2020 venne soccorso in gravi condizioni dopo un tuffo dal pontile in prossimità della Torretta 21. Anche lui aveva scavalcato le corde di delimitazione dei pontili e si era tuffato in acqua, senza considerare la bassa marea e le conseguenze che potrebbe subire con un forte impatto sul fondale. Il tragicomico volo acrobatico gli causò un grave trauma spinale con la sospetta lesione di una vertebra, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Perciò, è importante rispettare le regole per godersi una giornata in spiaggia senza correre rischi inutili. Purtroppo, anche un solo momento di disattenzione può portare a conseguenze tragicomiche, che potrebbero compromettere la propria vita o quella delle persone che ci circondano.