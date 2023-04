Isola d’Elba: ruba un’ambulanza per andare a ballare, il video diventa virale

Una notizia sconcertante arriva dall‘Isola d’Elba, dove un’ambulanza è stata rubata da un giovane che l’ha utilizzata per andare a ballare e caricare gli amici per fare baldoria, il tutto ripreso da alcuni presenti, increduli per la scena a cui stavano assistendo. Il mezzo ha riportato 3mila euro di danni.

La vicenda ha inizio nella mattinata di lunedì 24 aprile, quando i volontari della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro si sono resi conto che una delle loro ambulanze predisposte per il servizio di emergenza non era parcheggiata nel suo posto stabilito all’interno dello stallo riservato, ma in un altro posteggio.

Nel contempo, sono arrivate segnalazioni di persone che raccontavano di aver avvistato nella notte il mezzo al Morcone, davanti al locale “Mandel” di Capoliveri, viaggiando a velocità sostenuta e caricando a bordo diversi giovani. Il racconto è stato presto corroborato da un filmato girato da un testimone, che ha fatto velocemente il giro del web.

È stato poi accertato che l’ambulanza è stata rubata intorno alla mezzanotte dalla sede dell’associazione in piazza Eroi della Resistenza. Il ladro, che al momento rimane ancora da identificare, ha staccato il mezzo dall’alimentatore che tiene in carica le attrezzature mediche, ha rubato le chiavi dalla cassetta elettrica chiusa a scatto nel quale vengono riposte, e si è diretto verso Capoliveri.

40 i chilometri percorsi dal mezzo nella nottata, prima che venisse riportato come se niente fosse dopo le quattro del mattino alla Pubblica Assistenza. Il ladro ha parcheggiato l’ambulanza nell’area di sosta e lasciando le chiavi sul cruscotto, sperando forse di farla franca. Pesanti i danni riportati dal mezzo, tra cui la fiancata rigata, che ammontano a tremila euro, e Giovanni Aragona, presidente dell’associazione, ha sporto denuncia per il fatto. Se individuato, il responsabile rischia una denuncia per furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.