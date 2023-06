Investita e deceduta a 14 anni durante un inseguimento della polizia: l’agente a processo

Una triste vicenda aveva scosso Roma il primo marzo del 2021, quando Sheena Lossetto, una ragazza di soli 14 anni, aveva perso la vita in un sinistro stradale. Mentre due auto correvano lungo l’A24, una Fiat Punto appartenente a dei rapinatori e un’auto della volante della polizia stradale che li inseguiva, il destino ha riservato un triste esito. I malviventi, per sfuggire all’inseguimento, avevano tentato ogni stratagemma, arrivando persino a imboccare contromano la trafficatissima via di Salone, situata nella zona est della Capitale.

L’agente di polizia alla guida della volante aveva deciso di seguirli, ma era avvenuto un terribile sinistro con l‘auto su cui viaggiavano Sheena Lossetto, i suoi genitori e il fratello. La giovane ragazza aveva perso la vita poco dopo lo scontro, nonostante i soccorsi tempestivi dei medici del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. I familiari, invece, sono rimasti illesi ma segnati da quel giorno che aveva cambiato per sempre le loro vite.

Il poliziotto Pierluigi Tarsia, nato nel 1976, è stato rinviato a giudizio e dovrà difendersi in un processo. Secondo la contestazione della Procura capitolina, nonostante fosse in servizio urgente d’istituto e non tenuto al rispetto della segnaletica stradale, l’agente non ha seguito le regole di comune prudenza imposte dalle circostanze.

Durante l’udienza, i familiari di Sheena erano presenti in aula, ma non intraprenderanno un’azione civile in quanto sono già stati risarciti dall’assicurazione. Anche i nonni, che inizialmente si erano costituiti parte civile, hanno successivamente ritirato la loro richiesta poiché la compagnia assicurativa ha previsto un indennizzo anche per loro. La prima udienza del processo è stata fissata per marzo 2025, esattamente quattro anni dopo.

Tutto aveva avuto inizio con una rapina in una tabaccheria a Tivoli. Dopo la segnalazione del proprietario del negozio alla polizia, che aveva fornito una descrizione dell’auto utilizzata dai malviventi, gli agenti erano riusciti a individuarla lungo l’A/24. L’auto corrispondeva alla descrizione fornita dal tabaccaio, e così era iniziato l’inseguimento ad alta velocità.