A Roma, un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre era sul monopattino. Sono 58 le persone decedute in seguito ad un incidente stradale. L’episodio si è verificato ieri sera, domenica 21 maggio, intorno alle 23, in via Casal del Marmo.

Il giovane, di nazionalità bengalese, stava percorrendo la strada a bordo del suo monopattino quando è stato investito. I soccorsi sono stati allertati grazie a una chiamata al numero d’emergenza 112, e sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del servizio sanitario 118. Nonostante i loro sforzi, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Per comprendere le cause dell’incidente e raccogliere i primi elementi utili alle indagini, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al gruppo Cassia. Al momento, le autorità stanno indagando sulla possibile omissione di soccorso, poiché al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, c’era soltanto la vittima. Ciò ha sollevato il sospetto che chi ha chiamato i soccorsi potrebbe essersi allontanato successivamente. Per raccogliere elementi utili all’inchiesta, le telecamere di sorveglianza presenti nella zona stanno venendo esaminate attentamente.

Questa vicenda richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le regole del codice della strada. È fondamentale che i conducenti siano sempre vigili e attenti, soprattutto nei confronti di utenti più vulnerabili come i pedoni e i ciclisti. Inoltre, è essenziale che tutti coloro che assistono a un incidente stradale rimangano sul posto per fornire le informazioni necessarie alle autorità e per garantire tempestivi interventi di soccorso.

Le tragedie sulle strade della Capitale rappresentano un problema serio e urgente, che richiede un impegno congiunto delle istituzioni, degli automobilisti e della comunità nel suo complesso. È necessario aumentare i controlli e le sanzioni per coloro che violano le norme stradali, nonché promuovere campagne di sensibilizzazione per una guida più responsabile e sicura.