Intossicazioni da istamina, una decina di casi: via a controlli a tappeto in ristoranti e pescherie

La sindrome sgombroide, che può manifestarsi in forme diverse a seconda della persona e delle quantità ingerite, può presentare sintomi come mal di testa, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea e difficoltà respiratorie. I sintomi possono apparire dopo pochi minuti dall’ingestione e durare anche alcune ore. Se non trattata, la sindrome può portare a complicazioni più gravi e, nei casi più estremi, può rivelarsi letale.In base a queste consapevolezze, la Asl di Foggia si è immediatamente mossa per contenere il rischio e tutelare la salute dei cittadini.

Grazie alle verifiche e ai controlli capillari, l’azienda sanitaria ha potuto individuare alcuni prodotti del pesce contaminati e procedere al ritiro dei lotti problematici. Inoltre, ha diffuso raccomandazioni per i cittadini, suggerendo di fare attenzione alla provenienza e alla freschezza dei prodotti ittici acquistati e di conservarli adeguatamente a bassa temperatura.

L’episodio dimostra ancora una volta l’importanza della prevenzione e della vigilanza sul territorio per garantire la sicurezza alimentare. Andrà rafforzata dunque l’azione di controllo e monitoraggio sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, a tutti i livelli, senza trascurare l’informazione e la formazione sulle regole dell’igiene e sulle buone pratiche a tavola. Solo attraverso un impegno condiviso e costante si potrà assicurare una alimentazione sana e sicura per tutti.

L’importanza di rispettare le norme e i regolamenti in materia di igiene non è mai stata così alta come in questo periodo. La pandemia ha messo in luce la necessità di essere sempre al massimo della sicurezza e della salute, ed è per questo che l’Asl di Foggia sta intensificando i controlli. Già sono state verificate le attività commerciali che si occupano di prodotti ittici, ma ora l’attenzione si sta estendendo anche ai ristoranti in tutta l’area della provincia di Foggia. Come ben sappiamo, la trasformazione dell’istidina in istamina dipende molto dallo stato di conservazione e freschezza del pesce. Questo è il motivo per cui è di fondamentale importanza una corretta conservazione per evitare la proliferazione batterica responsabile del processo di conversione e formazione dell’istamina.

L’Asl di Foggia fa presente che nel momento in cui si acquista del tonno fresco o decongelato, bisogna prestare attenzione alla modalità di conservazione, diffidando dalla sola presenza di ghiacciatura sul banco vendita ed esigendo che il prodotto sia conservato a temperature adeguate (da 0 C° a +2°C). Gli esercenti sono invitati ad attenersi a precise norme di conservazione, al fine di garantire al consumatore finale un prodotto sicuro e di qualità. In particolare, si raccomanda agli esercenti di non esporre per la vendita filoni di tonno sui banchi non refrigerati in cui sia presente il solo ghiaccio e invita i consumatori ad acquistare solo da rivenditori autorizzati e ad accertarsi, prima dell’acquisto, che le modalità di conservazione rispettino temperature idonee.

Gli effetti indesiderati dell’ingestione di pesce contenente istamina possono essere molteplici e di varia intensità. I sintomi possono andare dall’intossicazione da prurito all’arrossamento del viso e del collo, all’orticaria, dal vomito e diarrea fino a cefalea e vertigini. Possono presentarsi dopo pochi minuti fino a qualche ora dal consumo. Variano a seconda della quantità di tossina introdotta e della sensibilità individuale: si può arrivare sinanche allo shock istaminico con ipotensione e successivo collasso cardio-circolatorio. Per questo motivo la collaborazione delle attività commerciali ma soprattutto dei consumatori, è fondamentale per garantire la massima sicurezza durante il consumo di prodotti ittici.