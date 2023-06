Intossicato dai vapori tossici mentre tinteggiava un pozzo di 4 metri di profondità

Un uomo a Fonte, in via Crespano, è rimasto vittima di un grave incidente durante la tinteggiatura di un pozzo. L’uomo, infatti, ha avvertito un forte malore dopo aver inalato i vapori tossici di benzene, utilizzato per la verniciatura. Il paziente si trovava a una profondità di 4 metri e, a causa della sua condizione, non era in grado di risalire sullo stretto passaggio.

Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari che hanno subito chiamato l’ambulanza.Sul posto sono giunti immediatamente i medici dell’Emergenza ODV e un infermiere di pedemontana emergenza. Il medico si è calato nel pozzo, ma ha dovuto abbandonare il recinto per evitare una ulteriore intossicazione. L’infermiere è poi sceso a valutare le condizioni del paziente e gli ha fornito ossigeno in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Nonostante i soccorsi, descritti come un’operazione difficile e complessa, abbiano fatto tutto quanto possibile per salvaguardare la salute del paziente, la situazione era piuttosto critica. Sono giunti sul posto anche i soccorritori del Soccorso Alpino ed un elicottero di Treviso con una equipe medica.

Il paziente, grazie alla professionalità ed alla tempestività del personale sanitario intervenuto sul posto, è stato portato in ospedale dove ha potuto ricevere le cure necessarie. La tinteggiatura di un pozzo è un’operazione che richiede molta attenzione e prudenza, e la notizia di quanto accaduto a Fonte deve far riflettere sui rischi di questo tipo di attività. Una lezione importante, ancora una volta, su quanto sia fondamentale seguire le norme di sicurezza durante il lavoro in ogni tipo di circostanza.

In queste situazioni, intervenire in modo tempestivo è fondamentale per evitare il peggio. L’uomo è stato soccorso e portato immediatamente in ospedale, dove è stato sottoposto a un trattamento specifico per scongiurare qualsiasi danno alla sua salute. Questo episodio risulta essere una lezione importante per tutti quelli che svolgono lavori che implicano esposizione a sostanze tossiche in ambienti confinati. Occorre essere estremamente cauti e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di trovarsi in situazioni di pericolo simili.