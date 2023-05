Insulti razzisti e minacce di morte per LIkram Jarmouni, la studentessa premiata dalla Camera

Ikram Jarmouni, una coraggiosa studentessa modenese, ha recentemente denunciato di essere stata vittima di un’aggressione verbale a sfondo razziale. Questo spiacevole episodio si è verificato mentre si trovava su un treno diretto a Roma, come dimostrato chiaramente da un video diffuso dalla stessa Ikram sui social media.

La giovane studentessa stava viaggiando insieme a una sua amica, in procinto di raggiungere la capitale per partecipare a un evento di grande rilevanza: la consegna del “Premio America giovani per il talento universitario” presso la Camera dei Deputati. Ikram Jarmouni, di 22 anni, è originaria del Marocco ma è nata e cresciuta a Modena. Attualmente, frequenta un corso di laurea magistrale in Diritti Umani presso l’Università di Padova, dimostrando anche un grande impegno come attivista per i diritti umani.

Il racconto della studentessa è stato pubblicato su Instagram, accompagnato dal video dell’incidente: “Lunedì 8 maggio sono stata premiata come studentessa d’eccellenza italiana al Parlamento. Lo stesso giorno, mentre ero in viaggio verso Roma, sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte a causa del colore della mia pelle. Né le forze dell’ordine né i membri del personale di bordo sono intervenuti, nonostante le mie chiamate d’emergenza. Nessun tentativo di identificare l’aggressore è stato fatto. Quest’uomo potenzialmente armato avrebbe potuto compiere una strage. Ma questa è l’Italia”, ha scritto Ikram nella sua pubblicazione su Instagram, menzionando gli account social della Polizia di Stato, di Frecciarossa e di Trenitalia.

Nel video pubblicato, possiamo osservare un uomo circondato da altri passeggeri che gli chiedono di smetterla, mentre lui urla contro la giovane donna utilizzando parole volgari e offensive. L’uomo le rivolge insulti quali “zingara” e la minaccia addirittura di “spaccarle la faccia“, nonostante gli inviti di altre persone a lasciarla in pace.

Sotto al post pubblicato da Ikram, molti utenti hanno espresso solidarietà nei confronti della giovane donna: “È inaudito che questa persona si sia sentita libera e abbia ritenuto di avere il diritto di aggredirti. Se ti senti pronta, denuncia quanto accaduto. Ti abbracciamo forte, Ikram”, si legge in uno dei numerosi messaggi di sostegno.

Questo spiacevole episodio ci ricorda quanto sia importante continuare a combattere contro il razzismo e l’intolleranza nella nostra società. Dobbiamo unirci per promuovere un mondo in cui ogni individuo sia rispettato e valorizzato, indipendentemente dalla sua origine o dal colore della pelle.