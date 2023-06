Insulti omofobi per anni: padre e figlia condannati a 24 mesi, dovranno pagare un risarcimento e le spese legali

È stato un incubo durato un anno e mezzo, ma finalmente il ragazzo vessato dal comportamento omofobico può tirare un sospiro di sollievo. Dopo essersi rivolto ad Arcigay Rimini e grazie all’assistenza legale dell’avvocato Christian Guidi, si è concluso oggi il processo che ha portato alla condanna di un padre e sua figlia per vessazione omofobica.

Il ragazzo ha dovuto sopportare una “umiliazione costante” fatta di insulti lanciati da un balcone ogni volta che usciva dalla casa del compagno per recarsi al lavoro. Inizialmente, aveva sperato che i responsabili si stancassero e smettessero di attaccarlo, ma quando le vessazioni e le ingiurie non cessavano, ha deciso di prendere provvedimenti legali.

Oggi, il Tribunale Collegiale ha condannato i due imputati a 24 mesi complessivi di pena, sospesa con il beneficio della condizionale. Inoltre, dovranno risarcire le parti civili per un totale di 27.500 euro: 10.000 euro a favore del ragazzo, 5.000 euro per l’ex compagno e 2.500 euro ad Arcigay Rimini. A queste somme si aggiungono anche circa 10.000 euro per le spese legali sostenute dal ragazzo.

Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini, ha definito questa sentenza “una vittoria della civiltà che si realizza“. È una condanna esemplare che dovrebbe mettere in guardia chiunque pensi di adottare comportamenti omofobici e discriminatori. Tonti ha sottolineato l’importanza della prevenzione di tali situazioni, soprattutto considerando che l’Italia è l’unico Paese in Europa a non avere una legge nazionale contro le discriminazioni omo-bi-transfobiche. Pertanto, sentenze come questa possono rappresentare un deterrente fondamentale, motivo per cui è fondamentale denunciare sempre tali episodi.

Dall’altra parte, il ragazzo ha commentato: “Oggi per me è la fine di un incubo. Un capitolo che si chiude perché tutti questi anni di attesa sono stati un fardello in cui il pensiero andava sempre lì. Sapere che giustizia è stata fatta è una grande liberazione personale e anche per la Comunità“. Ha sottolineato l’importanza di denunciare senza vergogna quando si subisce qualsiasi tipo di intimidazione. Ha espresso gratitudine per l’accoglienza e il sostegno ricevuti dalla comunità di Arcigay Rimini, sottolineando che ogni persona dovrebbe essere libera di vivere il proprio amore con serenità e di essere sé stessa nella quotidianità.