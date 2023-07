Insulti e morsi alla nipote, i nonni patteggiano ma devono seguire un corso di giustizia riparativa a loro spese

Una famiglia problematica: nonni condannati per vessazioni sulla nipote minorenne. La notizia che ha scosso l’opinione pubblica riguarda una coppia di anziani, 75 anni lei e 78 lui, accusati di aver maltrattato la loro nipote minorenne, che viveva con loro e la madre in un ambiente degradato. L’accusa è stata rivolta dalla Procura, e gli imputati, difesi dall’avvocato Enrico Villanova, hanno patteggiato una pena sospesa di due anni.

La situazione cambia con la nuova legge Cartabia; infatti, per poter beneficiare della sospensione della pena in casi di condanne gravi come questa, cioè vessazioni nei confronti di parenti, ancor di più se minorenni, è necessario partecipare a programmi di “giustizia riparativa“. Ciò implica che entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza, i nonni devono iscriversi a corsi offerti da un ente accreditato per imparare “le buone maniere“. L’obiettivo è far comprendere loro che le vessazioni non sono un metodo educativo, e che esistono forme di comunicazione familiare che producono risultati nettamente migliori. Qui risiede l’aspetto grottesco e amaro di tutta la vicenda.

La nonnina, protagonista dell’accusa, presenta limitazioni motorie che ne impediscono la deambulazione. Tanto è vero che durante l’inchiesta non riuscì a recarsi per sostenere l’interrogatorio. Anche il nonnino, d’altra parte, non gode di buona salute. Inoltre, va sottolineato che la famiglia non è benestante e non riceve assistenza da parte dei servizi sociali né alcuna forma di sostegno economico. Pertanto, l’onere finanziario del corso di “buone maniere” ricade totalmente sui due anziani, il che potrebbe costare loro alcune centinaia di euro ciascuno.

Una somma considerevole che i due non sarebbero in grado di sostenere. Quali sarebbero le conseguenze? I due anziani non potrebbero beneficiare della sospensione condizionale della pena e si troverebbero costretti a scegliere tra la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova ai servizi sociali. Un triste epilogo per una storia già di per sé triste.

Ricostruendo gli eventi, si scopre che i due nonni hanno accolto la figlia, rimasta incinta, nella loro casa a Spresiano. Nel 2003 nasce la nipote, che, secondo loro, è un po’ troppo vivace. Pertanto, i nonni cercano di correggerla utilizzando metodi violenti. Gli puntano persino un coltellino da cucina addosso, la insultano senza remore, la colpiscono con utensili da cucina e bastoni, lasciandole segni di morsi, schiaffi e pugni.

Non appena può, la nipote fugge e si trasferisce in un’altra città con il suo ragazzo. Il procedimento legale prosegue, e viene acquisita anche la testimonianza della madre. Infine, arriva il momento della sentenza per i nonni. L’avvocato Villanova contesta le possibili circostanze aggravanti, che potrebbero essere applicate a reato, già punibile con pene severe che vanno da 3 a 7 anni di reclusione. In particolare, vengono considerate aggravanti perché le vessazioni sono stati commessi ai danni di una minorenne. Il giudice dell’udienza preliminare, Carlo Colombo, e il pubblico ministero, Mara Giovanna De Donà, riconoscono le attenuanti generiche, poiché questi episodi sono cessati in seguito al cambiamento di residenza della nipote. Viene inflitta una pena di 3 anni, successivamente ridotta a 2 anni mediante patteggiamento. La pena viene sospesa; tuttavia, la questione della sospensione apre un nuovo capitolo ancora tutto da scrivere.