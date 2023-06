Insegnanti e studenti di quinta primaria che dormono insieme per un addio indimenticabile

Una scuola trasformata in un luogo di convivialità: una notte speciale per gli studenti della scuola primaria “Dante Alighieri” di Orio al Serio (Bergamo). Questa esperienza unica, raccontata da “BergamoNews“, ha reso la scuola molto più di un semplice luogo di apprendimento, trasformandola in un ambiente di amicizia, affetto e condivisione. Dopo cinque anni trascorsi insieme, gli studenti erano pronti a salutare la scuola primaria e ad affrontare un nuovo capitolo della loro vita. Per rendere speciale questo momento di addio, l’insegnante di matematica Stefania Mirone ha avuto l’idea di organizzare una notte a scuola, un’occasione unica per chiudere un periodo difficile, segnato dalla pandemia di Covid-19.

Così, la scuola ha riaperto i suoi cancelli in un orario insolito, accogliendo gli studenti che si sono presentati con sacchi a pelo, pigiami e ciabatte, pronti a trascorrere una notte indimenticabile con i loro compagni e insegnanti. I banchi, soliti testimoni delle lezioni, si sono trasformati in tavoli da pranzo e da colazione. La lavagna interattiva multimediale, di solito utilizzata per le lezioni, ha assunto il ruolo di uno schermo per la proiezione di un film, trasformando l’aula in una sala cinema. I tappetini della palestra, abituati ad accogliere salti e capriole, hanno ospitato per una notte colorati sacchi a pelo.

Dopo essersi sistemati e aver condiviso un momento conviviale nella mensa trasformata in una sala concerti, gli studenti hanno goduto di momenti di bellezza, applicando smalti per unghie e tatuaggi temporanei. Poi, la serata è proseguita con la proiezione del film “Wonder“, scelto per il suo messaggio di determinazione e accettazione. Al suono della campanella della scuola, gli studenti si sono svegliati dopo una notte di sonno. Una dolce colazione li attendeva, con brioche fresche e bevande calde. Dopo aver riordinato le classi, c’era ancora tempo per un ultimo gioco prima dell’arrivo dei genitori. Gli insegnanti hanno salutato gli studenti regalando loro un’ape realizzata con una pallina da golf e un biglietto contenente un messaggio speciale.

Questa esperienza ha lasciato un segno indelebile nel cuore e nella mente degli studenti. Ha dimostrato che la scuola può essere un luogo di condivisione e crescita personale, oltre che di apprendimento. La notte trascorsa a scuola è stata un’occasione per rafforzare i legami tra gli studenti e per celebrare la fine di un importante capitolo della loro vita scolastica.

Questa straordinaria notte ha mostrato che la scuola è molto più di un luogo in cui imparare a leggere, scrivere e fare matematica. È un ambiente in cui i bambini possono esprimere la loro creatività, condividere momenti speciali con i compagni e le insegnanti e sperimentare la gioia della convivialità. Questo evento ha dimostrato che la scuola è un luogo in cui i bambini imparano a vivere insieme, a rispettare gli altri e a condividere esperienze e sentimenti.

La fine dell’anno scolastico è sempre un momento dolceamaro. È il momento di dire addio agli insegnanti, ai compagni di classe e alla scuola che è stata una seconda casa per cinque anni. Ma è anche il momento di guardare avanti, verso nuove avventure e sfide. E per questi studenti di quinta elementare, la notte trascorsa a scuola sarà un ricordo prezioso da portare con sé nel loro viaggio.