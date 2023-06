Inquilino delle case popolari è cieco: gli montano mattonelle di colore diverso

È una storia che suscita rabbia e indignazione: Angelo Gentile, un uomo di 72 anni, ha trascorso gli ultimi sette anni della sua vita privato della vista a causa di un improvviso distacco della retina. Ma questa disabilità permanente non è stata l’unica sfida che ha dovuto affrontare. Negli ultimi mesi, un incidente domestico piuttosto grave lo ha costretto a letto per un lungo periodo.

Il 20 settembre 2022, infatti, Angelo è inciampato a causa delle piastrelle consumate del pavimento della sua casa popolare a Torino. Nonostante le ripetute segnalazioni, i tecnici dell’ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) non avevano mai provveduto alla riparazione del danno.

Come riporta un articolo del Corriere della Sera, quell’incidente ha reso Angelo completamente dipendente dagli altri, anche per compiere azioni apparentemente semplici. Nonostante la sua situazione di fragilità, però, Angelo ha deciso di lottare per ottenere giustizia e far valere i suoi diritti. Si è rivolto all’associazione Udicon, che si occupa di difendere gli interessi dei cittadini, affinché si accelerassero i tempi per la riparazione del pavimento. Il suo obiettivo era evitare che incidenti simili potessero accadere in futuro.

L’attesa è durata fino al 10 gennaio 2023, quando finalmente i tecnici sono intervenuti per sostituire la pavimentazione. Ma Angelo ha ricevuto un’amara sorpresa: sono state installate delle mattonelle di colore diverso. Nonostante il piastrellista avesse garantito che la variazione cromatica sarebbe stata minima, la cecità di Angelo non gli ha permesso di accorgersene personalmente. Sono stati i suoi parenti a notare il cambiamento, che ha suscitato in Angelo un profondo senso di frustrazione.

Desiderava vivere in una casa decorosa e gradevole anche per gli ospiti, ma si è sentito preso in giro. L’avvocato Stefano Saglimbeni, che ha seguito il caso, ha commentato: “Finalmente, dopo vari solleciti tramite Udicon, è stata aperta la posizione assicurativa che, purtroppo, ad oggi è in una fase di stallo. La vicenda ha anche un profilo morale, in quanto nell’ambito della riparazione presso l’abitazione del signor Gentile, soggetto ipovedente, sono state applicate piastrelle di un colore diverso nonostante le rassicurazioni di un lavoro a regola d’arte“.