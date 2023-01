Incidente stradale fatale a Verona: Valentina muore a soli 25 anni la sera della vigilia di Capodanno

Ascolta questo articolo

Le parole si fermano, dinnanzi a tragedie che ci lasciano sgomenti. Purtroppo la scia di sangue sulle strade e autostrade italiane non si placa, mietendo continuamente vittime; stroncando giovani esistenze.

Una mattanza, una strage, che è ancor più forte nei giorni di festa, quando il traffico è in tilt e sembra impazzito, specie dopo gli ultimi due anni di fermo, legati alla pandemia e alle sue restrizioni. Valentina è una delle ultime vittime. Vediamo, più in dettaglio, cosa le è accaduto.

La ricostruzione della tragedia

Valentina Vallenanari Benedetti, questa bellissima ragazza che vedete in foto, è diventata troppo presto un angelo. A stroncarle la vita, un incidente stradale che non le ha lasciato scampo, nell’ultimo giorno dell’anno. La giovane si stava recando ad una festa, a bordo dell’ auto guidata da un’amica, quando, ad un tratto, la vettura di è schiantata contro un albero. Un impatto violentissimo che, in men che non si dica, ha trasformato quella che doveva essere una serata d’addio al 2022, all’insegna di musica, divertimento, brindisi, buoni propositi per il nuovo anno, in un incubo ad occhi aperti. Il sindaco di Sant’Anna, Raffaello Campostrini, ha dichiarato che le due amiche erano dirette, con molta probabilità, a una festa di Capodanno a Breonio di Fumane. I carabinieri di Peri-Dolcè, cui spetta il delicato quanto complesso compito di ricostruire la dinamica dei fatti, sono sopraggiunti subito dopo l’incidente.

Gli agenti hanno rinvenuto la Fiat Punto, guidata dall’amica della vittima, una 23enne di Verona, contro un albero; finita rovinosamente fuori strada nel tragitto, sulla Provinciale 33. Per la giovane al volante, che potrebbe trovarsi a rispondere di omicidio stradale, oggi ricoverata presso l’ospedale di Negrar, sono fondamentali gli esami tossicologici. Lo scopo è quello di capire se si sia messa la volante in stato di ebbrezza. Ovviamente anche l’auto è stata sequestrata per verificare se, alla base del sinistro, non ci sia stato un guasto meccanico o un eccesso di velocità.

Per Valentina le cose sono andate diversamente. Sin da quando i vigili del fuoco l’hanno tirata fuori dalle lamiere accartocciate dell’auto, le sue condizioni sono apparse critiche. I soccorritori del 118 le hanno praticato delle manovre di rianimazione sul posto, per poi trasportarla a Borgo Trento in arresto cardiaco. All’ 1.30, è arrivata la notizia del suo decesso. La 25enne non ce l’ha fatta a festeggiare il nuovo anno, lasciando nel dolore più devastante i suoi familiari. Originaria di Sant’Anna D’Alfaedo, dov’era tornata a vivere dopo una parentesi di anni, con la mamma, ad Ala di Trento (il padre vive a Villafranca), Valentina, a causa di politraumi gravissimi, nonostante la giovane età, non ce l’ha fatta. La vittima lavorava dal fratello Alessio come segretaria, presso un’azienda ben avviata di prodotti in Inox ma, per arrotondare, faceva anche qualche ora in una trattoria ed in un bar della zona. Una ragazza, dunque, con tanta voglia di fare, di cui tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla, piangono la dipartita.