Inciampa in una buca e si rompe entrambe le braccia: nessun risarcimento

Il 28 ottobre 2021, una quarantaquattrenne residente a San Donà di Piave, nel Veneto, ha subito la frattura bilaterale del capitello radiale di entrambi i gomiti dopo essere caduta su un marciapiede in via Carrozzani.

La donna si trovava a portare a scuola la propria figlioletta quando è inciampata a causa di un dislivello di circa due centimetri nel terreno, causato dalla mancanza di una mattonella. Nonostante la presenza di diversi testimoni e l’intervento dell’amministrazione comunale per aggiustare la buca, l’assicurazione Itas non ha voluto risarcire la donna, che si è rivolta allo Studio3A.

La vittima dell’incidente ha dovuto tenere le braccia al collo per 40 giorni ,e ha ricevuto una prognosi di 80 giorni, con riposo assoluto, cicli di fisioterapia e terapia antalgica. Questo ha rappresentato un vero e proprio calvario per la povera donna, che inoltre ha subito un’invalidità permanente alle braccia.

Alla luce di questa situazione, la cittadina si è rivolta a uno studio legale per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ma l’assicurazione Itas ha sempre rifiutato di pagare. Nonostante ciò, la querela presentata dalla danneggiata ha avuto un esito positivo. La Procura di Venezia ha aperto un procedimento penale nei confronti di un dirigente del Comune per lesioni personali colpose gravi. La citazione a giudizio avanti il giudice di pace di San Donà di Piave è ancora in corso, con la prossima udienza fissata per ottobre. Questo processo ha anche aperto un canale di trattativa stragiudiziale tra la vittima e Itas, allo scopo di risolvere la questione senza dover arrivare in tribunale.

Questo evento mette in evidenza come la manutenzione delle infrastrutture pubbliche sia un tema cruciale, e come la mancanza di attenzione a piccoli dettagli come una mattonella mancante possa causare gravi incidenti. Il fatto sottolinea anche come sia fondamentale per le vittime di incidenti stradali, e delle conseguenti lesioni personali, avere a disposizione un’adeguata assistenza legale, soprattutto se l’assicurazione si rifiuta di risarcire i danni subiti.