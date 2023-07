Era il 2 giugno del 2021 quando furono 9 le persone a finire in rianimazione dopo aver mangiato tonno in due diversi ristoranti di Firenze in diversi casi di gravità, tra chi dovette andare solo al pronto soccorso e chi finì in terapia intensiva. Il caso, già sospetto, fu alimentato anche da un avvenimento simile all’Isola d’Elba, dove dopo aver mangiato sempre tonno i pazienti riscontrarono nausea, vomito, perdita di conoscenza e svenimenti.

Immediatamente scattarono i controlli ed i sequestri del lotto da parte delle autorità, mentre episodi simili iniziarono ad essere registrati in altre città d’Italia, tra le quali Lavagna in Liguria, Benevento, Bisceglie, Bitonto, Pezze di Greco nel Brindisino, Pescara e Teramo. Dati sufficienti a far partire un’inchiesta nel corso della quale una intercettazione confermò i sospetti degli investigatori.

Oggi, ad oltre due anni dai ricoveri, 11 persone sono state arrestate perché il tonno pinna gialla ingerito dai ricoverati era stato adulterato con alcune sostanze nocive, tra cui nitriti e nitrati. In molti quindi sapevano che quell’alimento era nocivo, e che addirittura avrebbe potuto portare a conseguenze fatali se ingerito. “Me li sogno la notte i cristiani che si sentono male. Nessuno ci ha lasciato le penne solo per grazia del Signore“, le parole intercettate dai carabinieri nel corso dell’inchiesta “Albacares” condotta dei carabinieri del Nas di Bari.

Renato Nitti, capo della Procura di Trani che ha coordinato le indagini, ha parlato di “parole fondamentali per capire quanto stava accadendo, sia dal punto di vista giuridico sia per la ricostruzione del fatto“. Da qui gli agenti sono riusciti a risalire ad un sistema di falsificazione di certificazioni, documenti ed etichette.

“Nei quaderni di prova relativi alle analisi cui si annotavano i valori reali degli additivi, che venivano poi segnalati in modo falsificato e inviati alle autorità competenti che venivano così depistate nella loro attività di controllo“, ha spiegato la pm di Trani, Roberta Moramarco. Sono 18 le misure cautelari eseguite in seguito agli accertamenti.

Tre persone di Bisceglie e due di Avellino sono in carcere, mentre altre sei sono finite ai domiciliari e le ultime sette hanno il divieto di dimora o l’obbligo di dimora. Le accuse per tutti sono quelle di associazione per delinquere finalizzata all’adulterazione di sostanze alimentari, frode nell’esercizio del commercio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.