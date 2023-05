In Italia c’è un furto ogni 9 minuti: le regioni più colpite e le statistiche

Gli artigiani e i commercianti italiani sono costantemente alle prese con il fenomeno dei furti, un problema sempre attuale che sembra non conoscere tregua. Ogni nove minuti, un ladro compie il suo colpo, lasciando dietro di sé un amaro sapore di impotenza per le vittime. Secondo le ultime statistiche, nel 2021 sono stati registrati ben 56.782 furti nel nostro Paese, rappresentando un aumento del 10,8% rispetto al 2000. Questi numeri si traducono in 156 rapine al giorno, 6,5 furti all’ora e un furto ogni 9 minuti. Ancora più sconcertante è il fatto che quasi il 72,3% di questi crim ini rimane impunito, infliggendo un pesante costo economico agli esercenti stimato intorno ai 3 miliardi di euro all’anno.

A sollevare il problema è la Cgia, che ha segnalato come le situazioni più critiche si verifichino principalmente nelle province del Nord Italia. Milano, Parma, Bologna, Rimini, Imperia, Firenze e Torino sono diventate le mete preferite dai malviventi, che prendono di mira i negozi e le botteghe di queste città. La situazione è diventata talmente grave che le denunce di questi crim ini hanno subito una diminuzione negli ultimi anni, non tanto perché la sicurezza è migliorata, ma piuttosto per un crescente atteggiamento di sfiducia delle vittime nei confronti delle istituzioni, scoraggiate dalla lentezza e dall’inefficienza della giustizia, preferiscano non denunciare i danni subiti.

Va sottolineato che questo problema non è affatto una critica alle forze dell’ordine, ma è di natura squisitamente politica. La Cgia afferma che se Carabinieri e Polizia avessero a disposizione più risorse umane e mezzi per presidiare il territorio, soprattutto durante le ore notturne, i malviventi avrebbero sicuramente più difficoltà nel compiere i loro cri mini.

Questa situazione critica richiede una risposta urgente da parte delle autorità competenti, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai commercianti e artigiani italiani.

Il report della Cgia rivela anche le regioni in cui i furti rimangono impuniti. Umbria e Marche si trovano in cima alla lista, con un’incidenza del 73,8% dei casi, seguite dalla Campania con il 79,8% e, in particolare, dal Lazio con l’81,3%. Se analizziamo invece il numero di furti ogni 100.000 abitanti, Lombardia (138,8), Emilia Romagna (142,1) e Liguria (144,8) emergono come le regioni più colpite dai rapin atori.